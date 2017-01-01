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Belediye Başkanı Kutlu'dan Anneler Günü mesajı



(Fotoğraflı)



Cihan Kizir

ADIYAMAN (İHA) - Adıyaman Belediye Başkanı Hüsrev Kutlu, yayımladığı mesajında tüm annelerin gününü kutladı.

Mesajına İslam dininin cenneti ayaklarının altına serdiği tüm annelerin gününü kutladığını söyleyerek başlayan Başkan Kutlu, "Dinimizde annelerimiz oldukça önemli bir yere sahiptir. 'Cennet annelerin ayaklarının altındadır' hadisinde de bu açıkça ortaya konulmaktadır. Geleceğin bireylerini doğurup, büyüten, verdiği ilk eğitimle ahlaklı bir şekilde yetiştiren annelerin ayaklarının altına cenneti seren dinimizde vurguladığı gibi kadınlarımız, annelerimiz yılın sadece bir günü değil, her günü iyi bir şekilde hatırlanıp, yaşamın her anında sevgi, saygı ve muhabbetle kucaklanmalıdır. Varlığıyla hayata anlam katan, şefkat dolu yürekleriyle çocuklarına yol gösteren tüm annelerin ve anne adaylarının Anneler Günü'nü kutluyorum" diye konuştu.

(CK-OE-Y)



14.05.2017 19:14:37 TSI

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