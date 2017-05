YEREL HABERLER / ÇANAKKALE HABERLERİ Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır. Girişimcilik kursuna katılanlar sertifikalarını aldı

Girişimcilik kursuna katılanlar sertifikalarını aldı



(Fotoğraflı)



Gürkan Düzenli

ÇANAKKALE (İHA) - AK Parti Grup Başkanvekili Çanakkale Milletvekili Bülent Turan, İş-Kur ve Türkiye Görme Engelliler Çanakkale Şubesinin iş birliğiyle gerçekleşen 'Girişimcilik kursu' sertifika törenine katıldı.

Bugünün özel bir gün olduğunu belirten Turan, "Ben öncelikle emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum. Bugün çok özel bir gün, anneler günü. Aramızda anneler var. Tüm annelerimizin, anneler gününü kutluyor ellerinden öpüyorum" şeklinde ifade etti.

Engelliler ile alakalı yapılan düzenlemelerden bahseden Turan, "Ülkemizde 5 milyona yakın engelli kardeşimiz var. Son dönemde takip ediyorsunuzdur engellilerimizin sosyal hayatta, devlet yaşamında halkın her türlü sosyal katman faaliyetlerinde olması için çok yoğun faaliyetler ve onun yanında STK faaliyetleri hayata geçiriliyor. Mevzuatta eksikler varsa bunlar düzeltildi. Kanunlarda yönetmeliklerde engellilerimizi rahatsız eden ifadeler varsa bunlar düzeltildi. Pratik ve hızlı iş yapmak için atılması gereken adımların büyük bir kısmı atıldı ancak hala eksiğimiz var hala yapılacaklar var" dedi.

Görme engelliler ile birlikte bire bir sohbet ederek 20 kursiyerin sertifikasını ve kendilerine beyaz baston hediye eden Turan, "Bu gün sertifika programının Türkiye'de bir ilk olmasını önemsiyorum. Her türlü alanda kurs yapılabilir. Girişimcilik, engelli kardeşlerimizin kendi iş yerlerini açmaları için, kendi çalışma hayatını oluşturması için büyük bir fırsat vereceğini düşünüyorum. Bu gün 20 tane engelli kardeşimize sertifika veriyoruz. Bu tören, devlet millet kaynaşmasının en büyük örneği. Bir yanda iş kur devletin bir kurumu diğer yanda engellilerimizin kendi dernekleri var yani devletle milletin bir araya geldiği zaman her alanda nasıl güzel işler yapılacağının en güzel örneklerinden bir tanesini gerçekleştirmiş olduk" şeklinde ifadelerine yer verdi.

(GD)



14.05.2017 19:20:01 TSI

NNNN