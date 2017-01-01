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Gaziantep'in en iyi okçuları belirleniyor



GAZİANTEP (İHA) - Türkiye Okçular Federasyonu Gaziantep İl Temsilciliği, Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı Okçuluk Müsabakasında Gaziantep'i temsil edecek sporcuları belirlemek için müsabaka düzenledi.

Kamil Ocak Stadyumunda düzenlenen ve bayan sporcuların da katıldığı müsabakada çeşitli kategorilerde 100 sporcu mücadele etti. Müsabakalar hakkında açıklama yapan Türkiye Okçuluk Federasyonu Gaziantep İl Temsilcisi Mehmet Turgut Karacan, milli müsabaka olan 'Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı Okçuluk Müsabakasında Gaziantep'i temsil edecek sporcuları belirlemek için bu müsabakaları düzenlediklerini söyledi.

Okçuluk sporunu yaparken çok büyük bir zevk alıyorum ve deşarj oluyorum diyen Gaziantep Okçuluk Spor Kulübü Sporcusu Eylem Özkan, "Benim yıllardır hayalini kurduğum bir spor dalıydı okçuluk. Okçuluk çok asil bir spor öncelikle onu söylemek istiyorum. Aynı zamanda dikkat yoğunlaştırmayı ve kas becerisinde geliştirdiği için inanılmaz motive sağlayan bir spor dalı" ifadelerini kullandı

(SD-OE-Y)



14.05.2017 19:25:10 TSI

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