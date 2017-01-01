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Ayvalık'ta seyir halindeki araç alev aldı



(Fotoğraflı)



BALIKESİR (İHA) - Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde bir otomobil seyir halindeyken alev aldı.

Edinilen bilgiye göre, olay akşam saatlerinde Yeni Mahalle'de meydana geldi. Mustafa C. 'ye ait 10 YH 672 plakalı otomobil seyir halinde iken bilinmeyen bir sebepten dolayı yanmaya başladı.

Araç sürücüsü aracı yol kenarına çekip terk ederek, hemen durumu itfaiyeye bildirdi. Ayvalık İtfaiye Amirliği ekipleri, araç yangınına müdahale ederek kısa sürede söndürdü. Motor kısmı yanan araçta maddi hasarın büyük olduğu öğrenildi.

(BT)



14.05.2017 19:48:11 TSI

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