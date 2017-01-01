Akmescit'te 732 kişi Talas'a bağlanmak için 'Evet' dedi
Alparslan Ötüken
KAYSERİ (İHA) - Bünyan ilçesine bağlı olan ancak yeterli hizmet alamadığı gerekçesiyle Talas ilçesine bağlanmak isteyen Akmescit Mahallesi'nde yapılan referandumda 732 'Evet' çıktı.
Cumhurbaşkanlığı sistemi için yapılan referandum sonrasında Akmescit mahallesi Talas ilçesine bağlanmak için yeniden sandık başına gitti. Sabah saat 09.00'da başlayan referanduma mahalle halkı büyük ilgi gösterdi. Akşam 17.00'da oy kullanma işleminin bitmesinin ardından oy sayımına geçildi.
Akmescit mahallesinden 732 kişi Bünyan ilçesinden ayrılarak Talas ilçesine bağlanmaya 'Evet' dedi. Referandumda 77 kişi 'Hayır' oyu kullanırken, 4 oy ise geçersiz sayıldı.
(AÖ-Y)
14.05.2017 20:09:23 TSI
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