YEREL HABERLER / GAZİANTEP HABERLERİ Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır. Eğitim-Bir-Sen'in Anneler Günü programına yoğun ilgi

Eğitim-Bir-Sen'in Anneler Günü programına yoğun ilgi



(Fotoğraflı)



GAZİANTEP (İHA) - Eğitim-Bir-Sen Gaziantep şubesi tarafından anneler onuruna kahvaltı programı düzenlendi.

Toplantıda Fatma Şahin ve Derya Bakbak'ın selamlama konuşmalarının ardından sözü Eğitim-Bir-Sen İl Başkanı Ahmet Gök aldı.

"Sevgi, şefkat, emek, anne eğitim demek''

Bir toplumun temeli aile, ailenin temelinin de anne olduğunu söyleyen Gök,''Sevgi ve şefkatle, fikren ve bedenen sağlıklı nesillerin yetiştirilmesinde her zaman büyük sorumluluk üstlenen anneler, aile ve toplum hayatının temel direğidir. Fert, millet veya insanlık adına hayat dolu, hayatla doğrudan bağlantılı varoluşumuzu gerçek manada tesis edenler annelerdir. Onlar şefkatin, merhametin, iyiliğin, fedakarlığın canlı anıtlarıdır. Bizi millet yapan değerlerin her birimizde hayat bulmasında, yaşatılmasında en çok annelerin payı vardır. Anneler, saf bilginin, sevgi ve şefkat duygularının, hoşgörünün tükenmez kaynağıdır. Yeni nesillerimizle birlikte gelenek ve değerlerimizin yaşatılmasının ve geleceğe taşınmasının en önemli güvencesi de yine annelerdir. Bizim tarih ve medeniyetimizin en temel ahlaki ilkesi, anneye duyulan saygı ve hürmetle şekillenmiştir. Cennet annelerin ayakları altındadır. Biz de onlara saygıyı yılın sadece bir gününe has kılmaz, bütün zamana yayarak yaşama biçimine dönüştürürüz, dönüştürmeliyiz. Eğitim-Bir-Sen olarak, her biri altın değerinde nasihat ve pratikleriyle ruhumuzu tezyin eden en naif, en asil öğretmenlerimiz olan annelerimizin Anneler Günü'nü kutluyor, dualarına, şefkat ve merhametine her zaman muhtaç olduğumuz annelerimize hayırlı ömürler diliyoruz" ifadelerini kullandı.

Programa Büyükşehir Belediye başkanı Fatma Şahin, Eski Milletvekili Derya Bakbak, Memur-Sen Gaziantep İl Başkanı Ahmet Gök, Memur-Sen Hizmet kolu Başkanları, çok sayıda sivil toplum örgütü yöneticileri ve Memur-Sen üyesi anneler katıldı.

(OE-Y)



14.05.2017 20:24:22 TSI

NNNN