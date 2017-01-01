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Odunluk yangını korkuttu



(Fotoğraflı)



Cihan Kizir

ADIYAMAN (İHA) - Adıyaman'da, iki katlı bir ikametin terasında bulunan odunlukta meydana gelen yangın paniğe neden oldu.

Edinilen bilgiye göre, İmamağa Mahallesi 1982 Sokak içerisinde bulunan Abdulkadir T'ye ait ikametin çatı katında bulunan odunlukta bilinmeyen nedenlerden dolayı yangın meydana geldi. Çıkan yangını fark eden vatandaşlar durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri çıkan yangını kısa sürede söndürdü.

Konuyla ilgili soruşturma sürdürülüyor.

(CK-SD-Y)



14.05.2017 20:27:07 TSI

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