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Vali Abdullah Erin'in eşi Gülhan Erin şehit ailesinin anneler gününü kutladı



(Fotoğraflı)



Fahrettin Çelik

ADIYAMAN (İHA) - Adıyaman'ın Samsat ilçesinde Mart ayında meydana gelen deprem nedeni ile çadırlarda hayatlarını sürdüren depremzede ve şehit ailesini ziyaret eden Adıyaman Valisi Abdullah Erin'in eşi Gülhan Erin, annelere karanfil dağıttı.

Vali Yardımcısı Yusuf Özdemir'in eşi Sıdıka Özdemir, Vali Yardımcısı Murat Süzen'in Eşi Nuray Süzen, Vali Yardımcısı Ayhan Akbay'ın eşi Senem Akbay ve Samsat Kaymakamı Yusuf Yıldırım'ın eşi Belgin Yıldırım ile birlikte, geçen yıl Mardin'in Derik ilçesinde seyir halindeki araca teröristlerce açılan ateş sonucu şehit olan Jandarma Uzman Çavuş Yusuf Atal'ın Örentaş Mahallesindeki evini ziyaret eden Gülhan Erin, şehidin ablaları ve diğer aile bireylerinin anneler gününü kutlayarak çiçek verdi. Daha sonra Gölpınar ve Ovacık köylerine giden Bayan Erin ve beraberindekiler çadırlarda yaşayan kadınların anneler gününü kutlayarak karanfil dağıttı. Kadınlarla tek tek sohbet ederek sorunlarını dinleyen Adıyaman Valisi Abdullah Erin'in eşi Gülhan Erin, zaman zaman duygulanarak gözyaşlarına hakim olamadı.

Bayan Erin, Samsat ilçesinde meydana gelen depremde doğal olarak en çok kadınlar ve çocukların etkilendiğini, depremin etkilerinin en aza indirgenmesi için devletin bütün imkanlarının kullanıldığını görmekten büyük mutluluk duyduğunu belirtti.

(FÇ-SD-Y)



14.05.2017 20:28:04 TSI

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