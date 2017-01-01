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Göçük altında kalan işçi hayatını kaybetti



Cihan Kizir

ADIYAMAN (İHA) - Adıyaman'da, alt yapı çalışmaları esnasında meydana gelen göçük altında kalarak ağır yaralanan işçi hastanede hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre, Atatürk Bulvarı Devdağlar petrol yakınlarında özel bir firma tarafından yürütülen alt yapı çalışmaları esnasında göçük meydana geldi. Olayda Hüseyin Filik (47) isimli işçi toprak altında kaldı.

Can pazarının yaşandığı olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi ile 112 acil sağlık ekipleri sevk edildi. Yaklaşık 15 dakika süren çalışmaların ardından Hüseyin Filik, itfaiye ekipleri tarafından çıkarılarak ambulansa alınmış Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edilmişti.

Hastanede tedavi altına alınan Filik, yapılan bütün müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Konuyla ilgili soruşturma sürüyor.

(CK-OE-Y)



14.05.2017 21:38:17 TSI

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