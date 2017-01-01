YEREL HABERLER / ADIYAMAN HABERLERİ Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır. Jandarma şehit annelerini unutmadı

Jandarma şehit annelerini unutmadı



(Fotoğraflı)



Cihan Kizir

ADIYAMAN (İHA) - Adıyaman İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince 14 Mayıs Anneler Günü dolayısıyla şehit annelerini ziyaret ederek Anneler Gününü kutladılar.

Jandarma ekipleri ilk olarak Fırat Kalkanı Harekatında DAEŞ teröristlerinin Türk tanklarına saldırısı sonucu şehit olan Uzman Çavuş Akif Güleş'in Babası Bayram Güleş ve Annesi Selvi Güleş'i evlerinde ziyaret etti. Şehit ailesiyle bir süre sohbet eden jandarma ekipleri daha sonra Şehit Annesi Selvi Güleş'in Anneler Gününü kutladılar.

Yapılan sohbetlerin ardından Çemberlitaş Köyüne giden jandarma ekipleri burada da 2005 Yılında Hakkari'de şehit olan Jandarma Er Abdurrahman Doğan'ın Babası Remzi Doğan ile Annesi Fatma Doğan'ı evlerinde ziyaret ettiler. Şehit ailesiyle bir süre sohbet edip onların sorun ve sıkıntılarını dinleyen jandarma ekipleri Şehit Ailesi Fatma Doğan'ın Anneler Gününü kutladılar.

(CK-OE-Y)



14.05.2017 21:40:00 TSI

NNNN

