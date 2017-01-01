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Başkan Erkoç, Evkur Yeni Malatyaspor'u tebrik etti



(Fotoğraflı)



MALATYA (İHA) - Malatya Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Hasan Hüseyin Erkoç, Süper Lige yükselen Evkur Yeni Malatyaspor'u tebrik etti.

Yazılı bir açıklama yapan MTSO Başkanı Erkoç, "Tüm Malatya'yı aynı noktada buluşturan, şehirde tüm renkleri bağrında birleştiren, TFF 1. Lig'de bu sezon gösterdiği başarılı performansla Süper Lig'e yükselen Evkur Yeni Malatyasporumuzu kutluyorum. Bu coşkuyu bize yaşatan Evkur Yeni Malatyaspor Kulübü Yönetim Kurulunu, futbolcuları, teknik heyeti ve tüm Malatyalıları tebrik ediyorum. Evkur Yeni Malatyasporumuzu yeni sezonda mücadele edeceği Süper Lig'de başarılar diliyorum."dedi.

(CÖ-Y-



14.05.2017 22:32:19 TSI

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