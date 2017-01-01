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Sungurlu'da Anneler Günü kutlandı

14 Mayıs 2017 Pazar, 22:26
Sungurlu'da Anneler Günü kutlandı
Sungurlu'da Anneler Günü kutlandı

(Fotoğraflı)

Serkan Şansever
ÇORUM (İHA) - Sungurlu Belediyesi 14 Mayıs Anneler Günü dolayısıyla bir program düzenledi.
Mesire alanında bulunan kafetaryada gerçekleştirilen programa Belediye Başkanı Abdulkadir Şahiner'in eşi Vildan Şahiner ev sahipliği yaptı. Programda, Kırım Türkleri Derneği üyesi bayanlar Çiğ Börek yaparak ikram ettiler. Sungurlulu bayanlar tarafından oldukça yoğun ilgi gösterilen program keyifli ve eğlenceli bir şekilde devam etti.
Kadınlar, akşam saatlerinde biten organizasyonun ardından araçlarla evlerine ulaştırıldı.
(SŞ-BÖ-ÖZ-Y)

14.05.2017 22:36:04 TSI
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