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127 yıldır küskünleri barıştıran gelenek



(Fotoğraflı)



Serkan Şansever

ÇORUM (İHA)  Çorum'un Boğazkale ilçesinde bu yıl 127'ncisi düzenlenen Nöbeti Baba Yağmur (Şükür) Duası Kaynaşma ve Barışma etkinlikleri yapıldı. 1890 yılından bugüne kadar yapılan etkinliklerde dargın aileler barıştırılırken, yağmur ve şükür duaları yapılıyor.

Bin 640 rakımlı Aygar Dağı zirvesinde düzenlenen etkinliğe siyasi parti temsilcileri, daire amirleri, Yozgat ve Kırıkkale'den yaklaşık 5 bin kişi katıldı. Evcililer, etkinliklerin manevi bir hava içerisinde siyasetten uzak, inançlara uygun olarak yapıldığını belirterek, "Toplumsal bir dayanışma örneği sergilenmekte olan bu etkinlik, insanlığımız ve inançlarımızın da gerçek değerlerini taşıyan tek adrestir" dedi.

Organizasyonun yörenin en büyük ve uzun ömürlü etkinliği olduğunu dile getiren vatandaşlar, 127 yıldır her yıl geleneksel olarak düzenledikleri etkinlikte küs olanların barıştırıldığını, yağmurun az yağdığı yıllarda yağmur duası, yağmurun çok yağdığı yıllarda şükür duası yaptıklarını ifade etti. Ayrıca etkinliğe uluslararası kimlik kazandırmak için çalışmalarının devam ettiğini bildirdi.

Gün boyu devam eden programda bazı kadınlar Nöbeti Baba Türbesi'ni ziyaret ederek dua ettiler. Etkinlik sonunda katılımcılara pilav ve et ikram edildi.

(SŞ-BÖ-ÖZ-Y)



14.05.2017 22:43:03 TSI

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