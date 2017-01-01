ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
YEREL HABERLER  / KOCAELİ HABERLERİ
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

Güvenlik Uzmanı Yazar Mete Yarar:

14 Mayıs 2017 Pazar, 22:46
Güvenlik Uzmanı Yazar Mete Yarar:
Güvenlik Uzmanı Yazar Mete Yarar:
- "Bu dönem bizim için hizmet edenlere sahip çıkma dönemidir"

(Fotoğraflı - Görüntülü)

KOCAELİ (İHA) - 9. Koceeli Kitap Furarı'nda kitapseverlerle bir araya gelen Güvenlik Danışmanı ve Yazar Mete Yarar, "Bu dönem bizim için hizmet edenlere bizim için mücadele eden insanlara her türlü mecrada sahip çıkma dönemidir" dedi.
Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından 9.'su düzenlenen Kitap Fuarı, kitapseverlerle yazar ve akademisyenleri buluşturmayı sürdürüyor. Fuarın 2. gününün kapanışında yazarlar Mete Yarar, Metehan Demir ve İzzet Çapa Yahya Kaptan Konferans Salonunda "Gündemi Yeni Medyadan İzlemek" konulu konferansta kitapseverlerle buluştu. Söyleşide konuşarak ülke gündemine dair açıklamalarda bulunan Mete Yarar, Türkiye üzerinde oynanan oyunların planlı bir şekilde yapıldığını ifade etti. Yarar, "Bir FETÖ'cü polis Rusya'nın Ankara büyük elçisini vurup öldürüyor. Her şeyin malzemesi orada başlıyor ve bu başlayan şeyi birileri öyle güzel kullanıyorlar ki ve bunun üzerinden kamuoyu oluşturuyorlar. Oluşan kamuoyuyla beraber operasyon çekiyorlar ve arkasından hepimiz bununla mücadele ediyoruz" dedi.
"Doların çıkışını sosyal medya üzerinden yaptılar"
Türkiye'nin yakın süreçte geçirdiği olaylara değinerek örnekler veren Yarar, "15 Temmuz oldu aradan 3 gün geçmiş dolar 2,93 TL, 15 Temmuz'dan önce Rus uçağı düşürülmüş Rusya belli miktardaki bazı şeylere ambargo koymuş, Türkiye'ye turistlerin gelmesini yasaklamış dolar 2,91 TL. Her şey bitmiş aradan 1 yıla yakın bir süre geçmiş Türkiye'de her şey stabil hale gelmiş, Rusya ile ilişkiler düzelmiş ve aradan birçok şey ortadan kalkmış dolar 3,08 TL. O dönemki sosyal medya üzerinden yazılanlara bakın dolar 5 TL olacak, dolar almayan kaybedecek. Türkiye bir krize doğru gidiyor gibi algı oluşturmaya başlayan insanlar doları bir şekilde arındırarak götürdükleri yer 3,8 TL. Yine söylüyorum bütün operasyonlar sosyal medya ve yeni akım üzerinden gerçekleştiriliyor. Buna sahip olmak için bizlerin herkesten fazla bunun içinde olmamız gerekiyor. Yiğitlerinize sahip çıkmak istiyorsanız, hizmet edenlere sahip çıkmak istiyorsanız yeni akımı o anda kontrol altında tutmak gerekiyor. Sizlerin yeni akım medyayı daha çok kullanıp onlardan daha fazla yazmanız gerekiyor. Daha fazla yorum yapmanız gerekiyor ve fiili olarak içinde kalmanız gerekiyor" şeklinde konuştu.
"Devir bize hizmet edenlere her alanda sahip çıkma devridir"
Son olarak konferansı dinleyen vatandaşlara yeni akımın etkisinden bahseden Yarar, "Şuan en çok satan gazete bile 400-450 bin satıyor ama bir sosyal medya üzerinden yapılan haberle anında milyonlarca insana ulaşabiliyorsunuz. Bu dönem bizim için hizmet edenlere bizim için mücadele eden insanlara her türlü mecrada sahip çıkma dönemidir. Artık yargısız infazın başladığı yer sosyal medya. Kendisi yeni akımın kendisidir. Buradaki kural koyucu sizler olmalısınız. Takip edende sahip çıkan da sizler olmalısınız" diyerek sözlerini bitirdi.
(GY-Y)

14.05.2017 22:56:01 TSI
NNNN
İLGİLİ HABERLER
Türkiye Pist Şampiyonası
YEREL

TÜRKİYE PİST ŞAMPİYONASI
&quot;15 Temmuz Sonrası İslam Coğrafyası&quot; söyleşisi
YEREL

"15 TEMMUZ SONRASI İSLAM COĞRAFYASI" SÖYLEŞİSİ
Türkiye ATV Enduro Şampiyonası
YEREL

TÜRKİYE ATV ENDURO ŞAMPİYONASI
&quot;Ramazan için şimdiden bol su içmeye başlayın&quot;
YEREL

"RAMAZAN İÇİN ŞİMDİDEN BOL SU İÇMEYE BAŞLAYIN"
Kocaeli'de annelere &quot;ninni&quot; CD'si dağıtıldı
YEREL

KOCAELİ'DE ANNELERE "NİNNİ" CD'Sİ DAĞITILDI
&quot;Türkiye, İslam dünyasının bir modeli&quot;
YEREL

"TÜRKİYE, İSLAM DÜNYASININ BİR MODELİ"
Mario Levi: &quot;Gönül insanı olamazsanız, yazdıklarınız beş para etmez&quot;
YEREL

MARİO LEVİ: "GÖNÜL İNSANI OLAMAZSANIZ, YAZDIKLARINIZ BEŞ PARA ETMEZ"
Hayata bir de onların gözüyle bakın
YEREL

HAYATA BİR DE ONLARIN GÖZÜYLE BAKIN
Kocaeli'nin ilk çocuk üniversitesi Başiskele'de açıldı
YEREL

KOCAELİ'NİN İLK ÇOCUK ÜNİVERSİTESİ BAŞİSKELE'DE AÇILDI
Kocaeli Kitap Fuarında annelere jest
YEREL

KOCAELİ KİTAP FUARINDA ANNELERE JEST
Kitap Fuarında Yusuf İslam izdihamı
YEREL

KİTAP FUARINDA YUSUF İSLAM İZDİHAMI
Otomobilde mahsur kalan çocuğu itfaiye ekipleri kurtardı
YEREL

OTOMOBİLDE MAHSUR KALAN ÇOCUĞU İTFAİYE EKİPLERİ KURTARDI
Kitap Fuarı'nda seminerler devam ediyor
YEREL

KİTAP FUARI'NDA SEMİNERLER DEVAM EDİYOR
&quot;Kadın Olmak&quot; Kitap Fuarı'nda konuşuldu
YEREL

"KADIN OLMAK" KİTAP FUARI'NDA KONUŞULDU
İzmit Belediyesi'nin projeleri ilgi çekiyor
YEREL

İZMİT BELEDİYESİ'NİN PROJELERİ İLGİ ÇEKİYOR
Köşe yazarı Samet Çakır: &quot;Kitap Çıkartmak değil Eser üretmek meseledir&quot;
YEREL

KÖŞE YAZARI SAMET ÇAKIR: "KİTAP ÇIKARTMAK DEĞİL ESER ÜRETMEK MESELEDİR"
Araştırmacı Erhan Altunay'dan Kapitalizm uyarısı
YEREL

ARAŞTIRMACI ERHAN ALTUNAY'DAN KAPİTALİZM UYARISI
Başkan Doğan'dan gençlere teşekkür
YEREL

BAŞKAN DOĞAN'DAN GENÇLERE TEŞEKKÜR
Tramvay'da sinyalizasyon çalışmaları sürüyor
YEREL

TRAMVAY'DA SİNYALİZASYON ÇALIŞMALARI SÜRÜYOR
Kocaeli'de yolcu minibüsü bilborda çarptı: 7 yaralı
YEREL

KOCAELİ'DE YOLCU MİNİBÜSÜ BİLBORDA ÇARPTI: 7 YARALI
İzmit'te jiletler geri dönüşüme
YEREL

İZMİT'TE JİLETLER GERİ DÖNÜŞÜME
Alikahya'da kapalı pazar çalışmaları sürüyor
YEREL

ALİKAHYA'DA KAPALI PAZAR ÇALIŞMALARI SÜRÜYOR
İstanbul'un fethinin 564. yıl dönümü
YEREL

İSTANBUL'UN FETHİNİN 564. YIL DÖNÜMÜ
EN ÇOK OKUNANLAR
Bu hafta ne yapsak? (16 Mayıs 2017)
KÜLTÜR-SANAT

BU HAFTA NE YAPSAK? (16 MAYIS 2017)

 1
  • 2 Bu hafta ne yapsak? (19 Mayıs 2017)
  • 3 Bu hafta ne yapsak? (15 Mayıs 2017)
  • 4 Bu hafta ne yapsak? (17 Mayıs 2017)