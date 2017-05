YEREL HABERLER / KOCAELİ HABERLERİ Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır. Güvenlik Uzmanı Yazar Mete Yarar:

KOCAELİ (İHA) - 9. Koceeli Kitap Furarı'nda kitapseverlerle bir araya gelen Güvenlik Danışmanı ve Yazar Mete Yarar, "Bu dönem bizim için hizmet edenlere bizim için mücadele eden insanlara her türlü mecrada sahip çıkma dönemidir" dedi.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından 9.'su düzenlenen Kitap Fuarı, kitapseverlerle yazar ve akademisyenleri buluşturmayı sürdürüyor. Fuarın 2. gününün kapanışında yazarlar Mete Yarar, Metehan Demir ve İzzet Çapa Yahya Kaptan Konferans Salonunda "Gündemi Yeni Medyadan İzlemek" konulu konferansta kitapseverlerle buluştu. Söyleşide konuşarak ülke gündemine dair açıklamalarda bulunan Mete Yarar, Türkiye üzerinde oynanan oyunların planlı bir şekilde yapıldığını ifade etti. Yarar, "Bir FETÖ'cü polis Rusya'nın Ankara büyük elçisini vurup öldürüyor. Her şeyin malzemesi orada başlıyor ve bu başlayan şeyi birileri öyle güzel kullanıyorlar ki ve bunun üzerinden kamuoyu oluşturuyorlar. Oluşan kamuoyuyla beraber operasyon çekiyorlar ve arkasından hepimiz bununla mücadele ediyoruz" dedi.

"Doların çıkışını sosyal medya üzerinden yaptılar"

Türkiye'nin yakın süreçte geçirdiği olaylara değinerek örnekler veren Yarar, "15 Temmuz oldu aradan 3 gün geçmiş dolar 2,93 TL, 15 Temmuz'dan önce Rus uçağı düşürülmüş Rusya belli miktardaki bazı şeylere ambargo koymuş, Türkiye'ye turistlerin gelmesini yasaklamış dolar 2,91 TL. Her şey bitmiş aradan 1 yıla yakın bir süre geçmiş Türkiye'de her şey stabil hale gelmiş, Rusya ile ilişkiler düzelmiş ve aradan birçok şey ortadan kalkmış dolar 3,08 TL. O dönemki sosyal medya üzerinden yazılanlara bakın dolar 5 TL olacak, dolar almayan kaybedecek. Türkiye bir krize doğru gidiyor gibi algı oluşturmaya başlayan insanlar doları bir şekilde arındırarak götürdükleri yer 3,8 TL. Yine söylüyorum bütün operasyonlar sosyal medya ve yeni akım üzerinden gerçekleştiriliyor. Buna sahip olmak için bizlerin herkesten fazla bunun içinde olmamız gerekiyor. Yiğitlerinize sahip çıkmak istiyorsanız, hizmet edenlere sahip çıkmak istiyorsanız yeni akımı o anda kontrol altında tutmak gerekiyor. Sizlerin yeni akım medyayı daha çok kullanıp onlardan daha fazla yazmanız gerekiyor. Daha fazla yorum yapmanız gerekiyor ve fiili olarak içinde kalmanız gerekiyor" şeklinde konuştu.

"Devir bize hizmet edenlere her alanda sahip çıkma devridir"

Son olarak konferansı dinleyen vatandaşlara yeni akımın etkisinden bahseden Yarar, "Şuan en çok satan gazete bile 400-450 bin satıyor ama bir sosyal medya üzerinden yapılan haberle anında milyonlarca insana ulaşabiliyorsunuz. Bu dönem bizim için hizmet edenlere bizim için mücadele eden insanlara her türlü mecrada sahip çıkma dönemidir. Artık yargısız infazın başladığı yer sosyal medya. Kendisi yeni akımın kendisidir. Buradaki kural koyucu sizler olmalısınız. Takip edende sahip çıkan da sizler olmalısınız" diyerek sözlerini bitirdi.

14.05.2017 22:56:01 TSI

