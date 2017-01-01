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Türkiye özel eğitim kurumları yönetimine Ortacalı yönetici



(Fotoğraflı)



Cihat Cura

MUĞLA (İHA) - Ortaca Coşku Özel Eğitim Kurumu kurucusu Mehmet Tan Türkiye Özel Eğitim Kurumları 9 ncu olağan mali genel kurulunda genel Başkan Yardımcılığına getirildi.

Ankara'da yapılan ve Türkiye genelinde, 2100 kurum, 50 Bin personelle 350bin engelliye eğitim veren özel eğitim ve rehabilitasyon merkezlerinin temsil edildiği Türkiye Özel Eğitim Kurumları Derneğinin genel kurulunda Başkanlığa Yunus Kılıç seçilirken Ortaca Coşku Özel Eğitim Kurumu kurucusu Mehmet Tan'da Tanıtım ve Medya sorumlusu olarak genel başkan yardımcılığına seçildi.

Tan yeni görevi nedeni ile yaptığı açıklamada; ''Bizi bu göreve layık gören özel eğitim kurumları temsilcilerine teşekkür ederim. Görev süremiz içerisinde yapacağımız çalışmalarla özel eğitim kurumlarına layık olmaya çalışacağız. Allah utandırmasın'' dedi.

Genel Kurulda Genel Başkanlığa Yunus Kılıç, yönetim kuruluna ise Merih Yangın, Yener Doğruer, Zuhal Odabaşı, Emrah Kiren, Saami Gülsuyu, Umut Başoğlu, Yeliz Ergin, Osman Demirci ve Mehmet Tan seçildiler.

(CC-MB-Y)



14.05.2017 23:39:04 TSI

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