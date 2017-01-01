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Ayvalık sebze ve meyveciler anneleri unutmadı

15 Mayıs 2017 Pazartesi, 00:01
Ayvalık sebze ve meyveciler anneleri unutmadı
Ayvalık sebze ve meyveciler anneleri unutmadı

(Fotoğraflı)

Suat Salgın
BALIKESİR (İHA) - Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde, Anneler Günü nedeniyle Ayvalık Sebze ve Meyveciler Odası pazar günü kurulan Armutçuk semt pazarında alışveriş yapan annelere kırmızı güller dağıtarak jest yaptı.
Ayvalık Sebze ve Meyveciler Odası Başkanı Elmas Özmen ve ekibi tarafından 4 bin adet kırmızı gülün dağıtıldığı etkinlikte hiç beklemedikleri bir anda kendilerine gül verilen anneler şaşkınlıklarını gizleyemedi.
Anneler Günü nedeniyle kendilerine yapılan nazik jestten duydukları memnuniyeti ifade eden anneler, Elmas Özmen ve arkadaşlarına teşekkür etti.
Konuyla ilgili muhabirimize açıklamalarda bulunan Ayvalık Sebze ve Meyveciler Odası Başkanı Özmen, Cennet'in annelerin ayakları altında olduğuna inandığını vurguladı.
Evi çekip çeviren ve ailesinin tüm ihtiyaçlarını gidermek için annelerin adeta saçlarını süpürge ettiğini kaydeden Başkan Özmen, "Bu gülleri İzmir-Menderes'ten bir arkadaşım bize veriyor. 4 yıldır bu gülleri İzmir'den kamyonlarımızla getirip, her Anneler Günü'nde eli öpülesi annelere ücretsiz dağıtıyoruz. Onların hayır dualarını alıyoruz. Bu beni ve arkadaşlarımı sonsuz mutlu ediyor. Allah nasip ederse, bu güzel geleneği her yıl sürdürecek ve her anneler gününde bu jesti yaparak, annelerimiz bu özel gününü kutlayacağız" diye konuştu.
(SS-ÖZ-Y)

15.05.2017 00:05:34 TSI
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