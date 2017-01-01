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Kütahya, 'Zarif Çocuk Kitap Okuma Yarışması'na ev sahipliği yaptı



(Fotoğraflı)



Hüseyin Efe

KÜTAHYA (İHA) - Kütahya Cahit Zarifoğlu İlkokulu tarafından okuma alışkanlığını kazandırmak ve Türk yazarlarıyla ilgili farkındalık oluşturmak amacıyla Türkiye Genelinde düzenlenen ilkokul 3. ve 4. sınıf öğrencilerine yönelik ödüllü 'Zarif Çocuk Kitap Okuma Yarışması' Kütahya ev sahipliğinde gerçekleştirildi.

18 ilden 340 öğrencinin katıldığı yarışmalarda 3. sınıf öğrencileri, Cahit Zarifoğlu'nun Yürekdede ile Padişah, Küçük Şehzade, Ağaçkakanlar eserlerini, 4. sınıf öğrencileri ise yine Cahit Zarifoğlu'nun Motorlu Kuş, Katıraslan, Serçekuş ve Kuşların Dili adlı eserlerini okudu.

Eleme sınavı sonucu ilk 5'e giren okulların final yarışması Hezar Dinari Kültür Merkezi'nde yapıldı.

Zarif Çocuk Kitap Okuma Yarışması finaline Vali Ahmet H. Nayir, Kütahya Belediye Başkan Vekili Ali İhsan Ertaş, İl Milli Eğitim Müdürü Sabahattin Dülger, Kütahya Cahit Zarifoğlu İlkokulu Müdürü İdris Işıklı, öğretmenler, öğrenciler ve aileleri katıldı.

Jüri üyeliğini DPÜ Eğitim Fakültesi Türkçe Eğitimi A.B.D Başkanı Doç. Dr. Fulya Topçuoğlu Ünal, Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmeni Ethem Erdoğan, Türkçe Öğretmeni Nazmiye Onur, Kütahya İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nden Turan Faruk Cihan'ın yaptığı yarışmada 3. Sınıflar birincisi Özel Kadir Özkanat İlkokulu, 4. sınıflar birincisi Şanlıurfa Viranşehir IMKB İlkokulu, 3. sınıflar ikincisi Kütahya Tavşanlı Arslanbey İlkokulu, 4. sınıflar ikincisi Kırıkkale Hasan Ali Yücel İlkokulu, 3. sınıflar üçüncüsü Merkez Atatürk İlkokulu, 4. sınıflar üçüncüsü Bitlis Güroymak Kazım Karabekir İlkokulu oldu.

Yarışmayı başarıyla tamamlayarak derece alan öğrenciler ile öğretmenleri altınla ödüllendirdi.

Ödülleri Vali Ahmet Hamdi Nayir, Kütahya Belediye Başkan Vekili Ali İhsan Ertaş, İl Milli Eğitim Müdürü Sabahattin Dülger takdim etti. (EFE)



15.05.2017 00:15:49 TSI

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