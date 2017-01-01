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Gazeteci KUrt ve Atay, Konfederasyon yönetimine seçildi



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GAZİANTEP (İHA) - Türkiye Gazeteciler Konfederasyonunun, 11. Başkanlar Kurulu Toplantısı ve 2. Olağan Genel Kurulunda Gaziantep Basın Cemiyetin'den Arif Kurt ve Murat Atay'a önemli görevler verildi. Başkan Kurt, Basın Etik Kurulu Üyesi olurken Başkan Yardımcısı Atay da, Türkiye Gazeteciler Konfederasyonu yönetimine seçildi.

Türkiye Gazeteciler Konfederasyonunun, 11. Başkanlar Kurulu Toplantısı ve 2. Olağan Genel Kurulu, Fethiye Gazeteciler Derneğinin ev sahipliğinde gerçekleştirildi. Genel Kurulda Nuri Kolaylı güven tazelerken, Güneydoğu Gazeteciler Federasyonundan (GGF) 5 kişi önemli görevlere seçildi. Gaziantep Basın Cemiyetinin üyesi olduğu Güneydoğu Gazeteciler Federasyonundan (GGF) Mehmet Çelik, Murat Atay TGK yönetim kurulu üyeliğine, Arif Kurt Etik Kurulu üyeliğine, Zeki Dişkaya Onur Kurulu üyeliğine, Ercan Atay Yüksek istişare kurulunda yer aldı.

2. Olağan Genel Kurulunu yapan Türkiye Gazeteciler Konfederasyonu, bağlı bulunan 8 Federasyon, 83 Cemiyette, 22 bin gazeteci üyesiyle Türkiye'nin en etkin ve güçlü sivil toplum örgütleri arasında yer alıyor.

(SD-



15.05.2017 00:16:40 TSI

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