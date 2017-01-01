Köyceğiz'de cinayet zanlısı tutuklandı
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Cihat Cura
MUĞLA (İHA) - Muğla'nın Köyceğiz ilçesinde İpek Kovan'ı (18) tüfekle vurarak öldürdüğü iddiası ile gözaltına alınan cinayet zanlısı Emrah P. (25) çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
Köyceğiz İlçe Jandarma Komutanlığında işlemleri tamamlanan cinayet zanlısı Emrah P., sağlık kontrolünden geçirildikten sonra adliyeye sevk edildi.
Savcılıkta ifadesi alınan zanlı, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
İpek Kovan'ı, Pınarköy Mahallesindeki evinin önünde tüfekle vurarak, olay yerinden kaçtığı iddiası ile aranan Emrah P., olaydan 2 gün sonra Köyceğiz İlçe Emniyet Müdürlüğü ve İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerinin ortak operasyonuyla olayda kullandığı tüfekle birlikte yakalanmıştı.
(CC-İK?)
15.05.2017 01:36:45 TSI
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