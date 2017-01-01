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Vali Doğan, Engelliler Günü etkinliklerine katıldı

15 Mayıs 2017 Pazartesi, 08:42
Vali Doğan, Engelliler Günü etkinliklerine katıldı
Vali Doğan, Engelliler Günü etkinliklerine katıldı

(Fotoğraflı)

KARS (İHA) - Kars Valisi Rahmi Doğan, Engelliler Haftası kapsamında düzenlenen Empati Oyunlarına katılarak engellilerle bir araya geldi.
Kafkas Üniversitesi Necati Kaya Kapalı Spor Salonu ve Abamüslüm Güven Stadyumunda düzenlenen oyunlar, Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.
Her an engellilerle olunması gerektiğini ifade eden vali Rahmi Doğan, "Hayatımızın her alanında onlarla yaşıyoruz. Biz engellilerimiz için engelsiz bir yaşam kurabilmenin çabası içerisindeyiz. Engelli kardeşlerimiz gibi hayatın zorluklarının neler olduğunu görebilme imkanına kavuşmuş olduk. Her an onlarla olmamız lazım, oyunların başarılı geçmesini temenni ediyorum" dedi.
Yapılan konuşmaların ardından Vali Doğan, tekerlekli sandalyeye oturarak engelli genç ile masa tenisi oynadı. Düzenlenen yarışmaları da izleyen Doğan, yarışmalarda dereceye girenlere ödüllerini verdi.
KAÜ'de düzenlenen etkinliğe, Vali Rahmi Doğan, Belediye Başkanı Murtaza Karaçanta, Kafkas Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Sami Özcan, Vali Yardımcısı ve Susuz Kaymakamı Yusuf İzci, Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürü Aydın Acay, Dolunay Derneği yetkilileri, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.
(IÇ-Y)

15.05.2017 08:52:06 TSI
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