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Kars'ta balık avı yasağı başladı



Işık Çapanoğlu

KARS (İHA) - Kars'ta balık avı yasağı başladı. Balık avlama yasağına uymayanlara ise kabahatler kanununa göre cezai işlem yapılacak.

15 Mayıs itibariyle balık avlama yasağının başladığını ve avlanma yasağına uymayanlar hakkında kabahatler kanuna göre 210 ile 708 TL. arası para cezasına çarptırılacağı öğrenildi.

Çıldır Gölü, Arpaçay Barajı'ın da ise kaçak avlanmanın önüne geçilebilmesi için bir takım önlemler alındığı ve kaçak avlananların ise sandallarına el konulacağı bildirildi.

Kars'ta 15 Mayıs, 15 Ağustos 2015 tarihleri arasından yasak olan sazan balığı avı nedeniyle kentte balık satıcılarının da kontrol edileceği, yasak sürecinde işyerlerinde sazan balığı satışı yapan balıkçılar da denetlenerek yaptırım yapılacağı kaydedildi.

Başta Çıldır Gölü olmak üzere Arpaçay Baraj Gölü'nde her yıl yasağa rağmen binlerce balığının tutulduğu, balığın üreme mevsiminde tutulmasının ise bu göllerde balığın neslinin tüketildiğine dikkat çekildi.

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü'nce yapılan açıklamada, 1380 sayılı Su ürünleri Kanunu doğrultusunda, su ürünlerinin yaşama ortamlarını korumak ve av yasağının amacının balık türlerinin çoğalmasını temin ederek, doğal dengeyi korumak ve sürdürülebilir avcılığı sağlamak olduğunu ileri sürüldü.

Öte yandan 15 Mayıs-15 Ağustos tarihleri arasında uygulanacak olan av yasağının kontrolünü Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü ekiplerinin yanı sıra, emniyet ve jandarma teşkilatları, belediye zabıtası, kamuda görevli bekçiler, kolluk kuvvetlerinin bulunmadığı yerlerde köy muhtar ve ihtiyar heyetleri tarafından takip edilecek. Yasağı ihlal edenlerin malzemelerine el konulacağı gibi, 210 TL ile 708 TL. arasında para cezasının uygulanacak.

(IÇ-Y)



15.05.2017 08:52:45 TSI

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