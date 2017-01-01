ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
YEREL HABERLER  / AYDIN HABERLERİ
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

Deri tasarım ve üretim yarışması 7. kez düzenleniyor

15 Mayıs 2017 Pazartesi, 08:48
Deri tasarım ve üretim yarışması 7. kez düzenleniyor
Deri tasarım ve üretim yarışması 7. kez düzenleniyor
- Deri'n Fikirler gerçek deri propagandası yapacak

(Fotoğraflı)

Mehmet Barlas
AYDIN (İHA) - Türk deri sektöründe tasarım ve üretim kalitesini arttırmak ve katma değerli ürün ihracatını sağlamak amacıyla Ege Deri ve Deri Mamulleri İhracatçıları Birliği tarafından düzenlenen "Deri'n Fikirler Deri Tasarım ve Üretim Yarışması" bu yıl 7. kez düzenleniyor. Bu yılki ana tema gerçek deriyi öne çıkarmak adına "Propaganda" olarak belirlendi.

Deri sektöründe uygulanabilir özgün fikirleri geliştirmek, genç yeteneklere destek vererek uzun vadede ülkemizdeki deri sektörünün katma değerli üretim ve ihracat yapması için katkıda bulunmalarını sağlamak istediklerini belirten Ege Deri ve Deri Mamulleri İhracatçıları Birliği Başkanı Jak Galiko, Tekstil-moda tasarım bölümlerinde okuyan üniversite öğrencileri ya da mezunlarıyla, deri mühendisliği eğitimi alan üniversite öğrencilerinden ya da mezunlarından oluşan takımların yarışacağı Deri'n Fikirler Deri Tasarım ve Üretim Yarışması'nın modeli itibariyle dünya genelinde bir ilk olduğunu kaydetti. Türkiye'nin deri ve deri mamulleri ihracatında kilogram fiyatının 11 dolar seviyesinde olduğuna işaret eden Galiko, "Deri ve deri ürünlerinde İtalya'nın ortalama ihraç fiyatı ise; 63 dolara ulaşıyor. Biz de daha katma değerli üretim ve ihracat yapmak için alınterinden çok, akılterine ihtiyacımız var. Tasarım, İnovasyon, Markalaşma ve Ar-Ge'ye yapılacak yatırımlarla bugün 1.5 milyar dolar seviyesinde olan deri ve deri mamulleri ihracatımızı 5.2 milyar dolara çıkarmayı hedefliyoruz. Deri'n Fikirler Deri Tasarım ve Üretim Yarışması bu anlamda çok önemli bir kilometre taşı" diye konuştu.

Tasarımcıların son dönemde sentetik ve doğal liflere yöneldiğine dikkati çeken Galiko şöyle devam etti: "Derinin bir propagandaya ihtiyacı olduğunu düşünüyoruz. O nedenle bu sene temamızı Propaganda olarak belirledik. Sentetik ve doğal lifler yerine gerçek derinin tercih edilmesi sağlık açısından da önemli. Tasarımcıların deriyle buluşmasını arzuluyoruz."

7. Deri'n Fikirler Deri Tasarım ve Üretim Yarışması"na başvurular, www.derinfikirler.net internet adresinden deri mühendisleri için 16 Mayıs 2017 tarihine kadar, tasarımcılar için ise; 22 Mayıs 2017 tarihine kadar kabul edilecek. Finalde yarışacak deri mühendislerinin seçiminin yapılacağı, eleme jürisi 17 Mayıs 2017 tarihinde Ege Üniversitesi Deri Mühendisliği Bölümünde gerçekleştirilecek. Deri'n Fikirler Deri Tasarım ve Üretim Yarışması'nın final defilesinin, Ekim ayı içinde yapılması planlanıyor.

Ödüller bol
7. Deri'n Fikirler Deri Tasarım ve Üretim Yarışmasında birinci olacak takım 10 bin TL, ikinci takım 6 bin TL, üçüncülüğü kazanacak takım ise; 4 bin TL para ödülünün sahibi olacak. Yarışmada birinci olan tasarımcı yurt dışında eğitim hakkına sahip olurken, dereceye giren deri mühendisleri Hollanda'da staj olanağına sahip olacak.
Geçen yıl Bunka Üniversitesi ile işbirliği yapılmıştı
"Deri'n Fikirler Deri Tasarım ve Üretim Yarışması"na geçtiğimiz yıl Japonya'da moda eğitiminin öncüsü Bunka Üniversitesi destek vermişti. Bunka Üniversitesinden yetkililer, yarışma jürisinde yer alırken, tüm dünya tarafından ilgiyle takip edilen önemli tasarımcılar yetiştiren Bunka Üniversitesinin Şubat ayında düzenlediği Bunka Üniversitesi Moda Haftasında; Ege Deri ve Deri Mamulleri İhracatçıları Birliğinin organizasyonuyla, Deri Tanıtım Grubunun sponsorluğunda Japonya'ya gönderilen Türk derilerinden tasarlanan kıyafetler sergilen ve ödüllere adeta ambargo koymuştu. İlk 10 ödülün 9'unda Türk derisi kullanılmıştı.
"EİB VII. Deri'n Fikirler Deri Üretim ve Tasarım Yarışması" www.derinfikirler.net internet adresinden ve Instagram sayfasından da takip edilebiliyor.
(MB-E)

15.05.2017 08:57:43 TSI
NNNN
İLGİLİ HABERLER
Ankara'daki finallerde Aydın'dan iki okul Türkiye 3.'sü oldu
YEREL

ANKARA'DAKİ FİNALLERDE AYDIN'DAN İKİ OKUL TÜRKİYE 3.'SÜ OLDU
Aydınlı marangozlar yeniden yapılandırma sorununun çözülmesini bekliyor
YEREL

AYDINLI MARANGOZLAR YENİDEN YAPILANDIRMA SORUNUNUN ÇÖZÜLMESİNİ BEKLİYOR
Başkan Çerçioğlu kadın işçilerle çilek topladı
YEREL

BAŞKAN ÇERÇİOĞLU KADIN İŞÇİLERLE ÇİLEK TOPLADI
Nazilli Belediyesi Güzelköy'e çok amaçlı sosyal alan kazandırıyor
YEREL

NAZİLLİ BELEDİYESİ GÜZELKÖY'E ÇOK AMAÇLI SOSYAL ALAN KAZANDIRIYOR
Lavabonun gider boşluğuna sıkışan kedi kurtarıldı
YEREL

LAVABONUN GİDER BOŞLUĞUNA SIKIŞAN KEDİ KURTARILDI
Söke'de 15. Karadeniz Yayla Şenlikleri düzenlendi
YEREL

SÖKE'DE 15. KARADENİZ YAYLA ŞENLİKLERİ DÜZENLENDİ
Başkan Alıcık'tan Engelsiz Zeybek Oyunu
YEREL

BAŞKAN ALICIK'TAN ENGELSİZ ZEYBEK OYUNU
Söke'de Elektrik Tellerine Takılan Uçurtma Yangın Paniği Yaşattı
YEREL

SÖKE'DE ELEKTRİK TELLERİNE TAKILAN UÇURTMA YANGIN PANİĞİ YAŞATTI
Nişan merasiminden dönen Aydınlıları taşıyan otobüs devrildi
YEREL

NİŞAN MERASİMİNDEN DÖNEN AYDINLILARI TAŞIYAN OTOBÜS DEVRİLDİ
Üniversite öğrencileri sıva yapıp duvar boyadı
YEREL

ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİ SIVA YAPIP DUVAR BOYADI
Didim'de Engelsiz festivali
YEREL

DİDİM'DE ENGELSİZ FESTİVALİ
Didim'de kutsal yol yürüyüşü geleneksel hale geldi
YEREL

DİDİM'DE KUTSAL YOL YÜRÜYÜŞÜ GELENEKSEL HALE GELDİ
Milletvekili Öyüş anneler gününde annesini kaybetti
YEREL

MİLLETVEKİLİ ÖYÜŞ ANNELER GÜNÜNDE ANNESİNİ KAYBETTİ
Aydın'da turistlere Anneler Günü karşılaması
YEREL

AYDIN'DA TURİSTLERE ANNELER GÜNÜ KARŞILAMASI
Anadolu lisesi öğrencilerinden annelere özel program
YEREL

ANADOLU LİSESİ ÖĞRENCİLERİNDEN ANNELERE ÖZEL PROGRAM
Sunullah Arısoy Şiir Ödülleri sahiplerini buldu
YEREL

SUNULLAH ARISOY ŞİİR ÖDÜLLERİ SAHİPLERİNİ BULDU
Nazilli'de 14 suç işleyen hırsız Kuşadası'nda yakalandı
YEREL

NAZİLLİ'DE 14 SUÇ İŞLEYEN HIRSIZ KUŞADASI'NDA YAKALANDI
Gençlerarası Değişim Programı eğitimi Kuşadası'nda başladı
YEREL

GENÇLERARASI DEĞİŞİM PROGRAMI EĞİTİMİ KUŞADASI'NDA BAŞLADI
Kuşadası'nda Ramazan hazırlıklarını tamamladı
YEREL

KUŞADASI'NDA RAMAZAN HAZIRLIKLARINI TAMAMLADI
EN ÇOK OKUNANLAR
Bakan Kaya: Yurtta değil evde büyüyecekler
GÜNDEM

"YURTLAR YIL SONUNDA TAMAMEN KAPANIYOR"

 1
  • 2 Dikkat! Asıl tehlike bugün!
  • 3 Erdoğan: Müttefiksek ittifak içinde karar almalıyız
  • 4 Gizem'in mektubundaki sırrı babası çıktı!