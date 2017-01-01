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Deri tasarım ve üretim yarışması 7. kez düzenleniyor

- Deri'n Fikirler gerçek deri propagandası yapacak



(Fotoğraflı)



Mehmet Barlas

AYDIN (İHA) - Türk deri sektöründe tasarım ve üretim kalitesini arttırmak ve katma değerli ürün ihracatını sağlamak amacıyla Ege Deri ve Deri Mamulleri İhracatçıları Birliği tarafından düzenlenen "Deri'n Fikirler Deri Tasarım ve Üretim Yarışması" bu yıl 7. kez düzenleniyor. Bu yılki ana tema gerçek deriyi öne çıkarmak adına "Propaganda" olarak belirlendi.



Deri sektöründe uygulanabilir özgün fikirleri geliştirmek, genç yeteneklere destek vererek uzun vadede ülkemizdeki deri sektörünün katma değerli üretim ve ihracat yapması için katkıda bulunmalarını sağlamak istediklerini belirten Ege Deri ve Deri Mamulleri İhracatçıları Birliği Başkanı Jak Galiko, Tekstil-moda tasarım bölümlerinde okuyan üniversite öğrencileri ya da mezunlarıyla, deri mühendisliği eğitimi alan üniversite öğrencilerinden ya da mezunlarından oluşan takımların yarışacağı Deri'n Fikirler Deri Tasarım ve Üretim Yarışması'nın modeli itibariyle dünya genelinde bir ilk olduğunu kaydetti. Türkiye'nin deri ve deri mamulleri ihracatında kilogram fiyatının 11 dolar seviyesinde olduğuna işaret eden Galiko, "Deri ve deri ürünlerinde İtalya'nın ortalama ihraç fiyatı ise; 63 dolara ulaşıyor. Biz de daha katma değerli üretim ve ihracat yapmak için alınterinden çok, akılterine ihtiyacımız var. Tasarım, İnovasyon, Markalaşma ve Ar-Ge'ye yapılacak yatırımlarla bugün 1.5 milyar dolar seviyesinde olan deri ve deri mamulleri ihracatımızı 5.2 milyar dolara çıkarmayı hedefliyoruz. Deri'n Fikirler Deri Tasarım ve Üretim Yarışması bu anlamda çok önemli bir kilometre taşı" diye konuştu.



Tasarımcıların son dönemde sentetik ve doğal liflere yöneldiğine dikkati çeken Galiko şöyle devam etti: "Derinin bir propagandaya ihtiyacı olduğunu düşünüyoruz. O nedenle bu sene temamızı Propaganda olarak belirledik. Sentetik ve doğal lifler yerine gerçek derinin tercih edilmesi sağlık açısından da önemli. Tasarımcıların deriyle buluşmasını arzuluyoruz."



7. Deri'n Fikirler Deri Tasarım ve Üretim Yarışması"na başvurular, www.derinfikirler.net internet adresinden deri mühendisleri için 16 Mayıs 2017 tarihine kadar, tasarımcılar için ise; 22 Mayıs 2017 tarihine kadar kabul edilecek. Finalde yarışacak deri mühendislerinin seçiminin yapılacağı, eleme jürisi 17 Mayıs 2017 tarihinde Ege Üniversitesi Deri Mühendisliği Bölümünde gerçekleştirilecek. Deri'n Fikirler Deri Tasarım ve Üretim Yarışması'nın final defilesinin, Ekim ayı içinde yapılması planlanıyor.



Ödüller bol

7. Deri'n Fikirler Deri Tasarım ve Üretim Yarışmasında birinci olacak takım 10 bin TL, ikinci takım 6 bin TL, üçüncülüğü kazanacak takım ise; 4 bin TL para ödülünün sahibi olacak. Yarışmada birinci olan tasarımcı yurt dışında eğitim hakkına sahip olurken, dereceye giren deri mühendisleri Hollanda'da staj olanağına sahip olacak.

Geçen yıl Bunka Üniversitesi ile işbirliği yapılmıştı

"Deri'n Fikirler Deri Tasarım ve Üretim Yarışması"na geçtiğimiz yıl Japonya'da moda eğitiminin öncüsü Bunka Üniversitesi destek vermişti. Bunka Üniversitesinden yetkililer, yarışma jürisinde yer alırken, tüm dünya tarafından ilgiyle takip edilen önemli tasarımcılar yetiştiren Bunka Üniversitesinin Şubat ayında düzenlediği Bunka Üniversitesi Moda Haftasında; Ege Deri ve Deri Mamulleri İhracatçıları Birliğinin organizasyonuyla, Deri Tanıtım Grubunun sponsorluğunda Japonya'ya gönderilen Türk derilerinden tasarlanan kıyafetler sergilen ve ödüllere adeta ambargo koymuştu. İlk 10 ödülün 9'unda Türk derisi kullanılmıştı.

"EİB VII. Deri'n Fikirler Deri Üretim ve Tasarım Yarışması" www.derinfikirler.net internet adresinden ve Instagram sayfasından da takip edilebiliyor.

(MB-E)



15.05.2017 08:57:43 TSI

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