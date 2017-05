YEREL HABERLER / AYDIN HABERLERİ Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır. Nazilli Belediyesi Güzelköy'e çok amaçlı sosyal alan kazandırıyor

Nazilli Belediyesi Güzelköy'e çok amaçlı sosyal alan kazandırıyor



Mehmet Barlas

AYDIN (İHA) - Nazilli Belediye Başkanı Haluk Alıcık'ın talimatıyla Güzelköy Mahallesine kazandırılacak çok amaçlı sosyal alanın yapım çalışmalarına başlandı.

Mahalle sakinlerinin her türlü düğün, sünnet, mevlit gibi cemiyetlerinde kullanabilecekleri toplamda 648 metrekare alanı kapsayacak çok amaçlı sosyal alan yaz aylarında halkın hizmetine sunulacak.

Her mahalleye Düğün Salonu projesi ile ilk dönem belediye Başkanlığından itibaren Nazilli merkezde ve hemen hemen bütün mahallelerde düğün salonu ve çok amaçlı sosyal alan projelerini uygulamaya koyarak vatandaşlar ile mahalle sakinlerinin takdirini toplayan Nazilli Belediye Başkanı Haluk Alıcık çok amaçlı sosyal alansız mahalle kalmayacağını ifade etti. Güzelköy Mahallesinde yapımına başlanan çok amaçlı sosyal tesis alanında incelemelerde bulunan Belediye Başkanı Haluk Alıcık, toplamda kullanım alanı 648 metrekare olan cemiyet alanın 79.5 metrekarelik bölümü Gelin Damat odası, tuvaletler, 28 metrekarelik alanın ise yemek pişirme ve servis bölümü olarak belirlendiğini ifade etti. Alıcık yapılacak çevre düzenlemesi ile birlikte çok amaçlı sosyal alanın yaz aylarında halkın hizmetine sunulacağını söyledi.

Belediye Başkanı Haluk Alıcık, Belediye olarak ilçeye bağlı tüm mahallelerde vatandaşın en çok ihtiyaç duydukları hizmetleri göz önünde bulundurduklarını ve bu yönde çalışmalarını yaptıklarını belirterek; "Vatandaşımızın rahatı için mesai saati gözetmeden çalışıyoruz. Mahallelerimizdeki eksikleri tespit ederek çözüme kavuşturuyoruz. Belediye olarak kendi imkânları ile mahallelerde en çok ihtiyaç duyulan çok amaçlı üstü kapalı bu mekânları yaratarak vatandaşın yaz kış rahatlıkla her türlü cemiyetini yapabilmelerinde kolaylık sağlamış oluyoruz. En kısa süreçte tamamlanacak bu üstü kapalı çok amaçlı cemiyet alanının Ovacık halkına şimdiden hayırlı olmasını diliyorum" dedi.

15.05.2017 08:58:00 TSI

