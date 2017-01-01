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Aydınlı marangozlar yeniden yapılandırma sorununun çözülmesini bekliyor



(Fotoğraflı)



Mehmet Barlas

AYDIN (İHA) - Aydın Marangozlar Odası Başkanı Süleyman Algün, Meclis Plan ve Bütçe Komisyonunca kabul edilen Borçların Yeniden Yapılandırılması Kanunu kapsamında yaşanan aksaklıkların giderilmesi gerektiğini belirtti.



Aydın Marangozlar Odası Başkanı Süleyman Algün, yaptığı açıklamada; "Meclis Plan ve Bütçe Komisyonunca kabul edilen Borçların Yeniden Yapılandırılması Kanunu maalesef eskilerden farksız görünüyor. Esnaf ve sanatkarlar açısından büyük önem taşıyan borçların yapılandırılması ile ilgili sayın maliye Bakanımızın söyledikleriyle şuan meclise gelen aynı değil. Defalarca denenmiş başarılı olmamış bir yöntemi tekrar denemek akla mantığa uygun değildir. Taksitlerini ödemediği için beşinci ayın sonuna ertelenen yapılandırma ne değişti de şimdi ödenebilir görülmektedir. Bağ-Kur'a borcu olup askıya alanlar emekliliği geldiğinde bu günleri satın almak istediğinde ciddi sorunlar yaşanıyor ve bu sorun yeni düzenlemeyle ortadan kaldırılmalıdır. Esnaf ve sanatkârlar askıya aldığı günlerden ihtiyaç duyduğu kadarını alabilmelidir aksi halde binlerce emekliliği gelmiş esnaf ve sanatkâr perişan olmaya devam edecektir" dedi.



Esnaf ve sanatkarın yaşadığı sorunlara çözüm beklediğini kaydeden Algün, "Yapılandırma kapsamında borçlu olanların tamamı ve daha önce yapılandırmadan faydalanmış taksitleri devam eden herkes dahil olmalıdır. Daha önceki taleplerimiz de belirttiğimiz gibi borçların faizlerinin tamamının silinmesi taksit sayısının artırılması mümkünse geçmişe dönük borçların bir bölümünün silinmesi sorunların çözümüne katkı sağlayacaktır. Bu yapılandırma koşulları eski yapılandırmaları benzer ise yarınlarda Esnaf ve sanatkarlar yine icra ve devlet hacizleriyle boğuşmaya devam edecektir. Bu sorunlar bu kez ortadan kaldırılmaz ise bu meselenin çözümünden ziyade çözümsüz olmasını istediğinizi düşüneceğiz. Aydın Marangozlar odası yönetimi olarak aydın milletvekillerimizin tamamından bu konuda esnaf ve sanatkarın lehine tavır almalarını siyasetten uzak bir mesele olarak görmelerini rica ediyoruz" şeklinde konuştu.

(MB-Y)



15.05.2017 08:58:29 TSI

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