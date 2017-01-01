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Ankara'daki finallerde Aydın'dan iki okul Türkiye 3.'sü oldu



(Fotoğraflı)



Onur Durmuş

AYDIN (İHA) - TÜBİTAK Ortaöğretim Öğrencileri Araştırma Projeleri Yarışmasının Ankara'da yapılan final bölümünde Aydın'dan iki okul Türkiye 3.lüğü derecesini elde etti.

Congresium Ankara ATO Uluslararası Kongre ve Sergi salonunda gerçekleştirilen Ankara finallerinde Aydın Anadolu İmam Hatip Lisesi Matematik alanında ve Aydın Murat-Hale Küçükoğlu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Sosyoloji alanında olmak üzere her iki proje de Türkiye 3.sü oldu.

TÜBİTAK Bilim İnsanı Destekleme Daire Başkanlığınca lise öğrenimine devam eden öğrencileri temel, sosyal ve uygulamalı bilim alanlarında çalışmalar yapmaya teşvik etmek için düzenlenen TÜBİTAK Ortaöğretim Öğrencileri Araştırma Projeleri yarışması Ankara finallerinde, İzmir Bölge Sergisinde birinci olan, Aydın Anadolu İmam Hatip Lisesi Matematik alanında "Üçgenin Teğet Noktaları ile Oluşan Alan Bağıntıları, Doğrusallık ve Noktadaşlık İlişkileri" projesi, Aydın Murat-Hale Küçükoğlu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Sosyoloji alanında "Görme Engellilerde Kendi Kıyafetini Seçme ve Giyinme Becerisine Katkı Verme" projesi ile Türkiye 3.'sü oldu.

(OD-MB-Y)



15.05.2017 08:58:45 TSI

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