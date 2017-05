YEREL HABERLER / KAHRAMANMARAŞ HABERLERİ Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır. Onikişubat Belediyesi Etnospor Kültür Fesitavali'nde

Onikişubat Belediyesi Etnospor Kültür Fesitavali'nde

- Kahramanmaraş'ın kültürel değerleri İstanbul'da düzenlenen Etnospor Kültür Festivali'ne taşındı



KAHRAMANMARAŞ (İHA) - Onikişubat Belediyesi, Kahramanmaraş'ın kültürel değerlerini İstanbul'da düzenlenen Etnospor Kültür Festivali'ne taşıdı.

Dünya Etno Sporları Konfederasyonu tarafından bu yıl ikincisi düzenlenen Etnospor Kültür Festivali 14 Mayıs Pazar günü yapılan final karşılaşmaları ve gösterileriyle son buldu.

Gençlik ve Spor Bakanı Akif Çağatay Kılıç, Dünya Etno Sporları Konfederasyonu Başkanı Bilal Erdoğan ve Onikişubat Belediye Başkanı Hanefi Mahçiçek'in de katıldığı törenle 11 Mayıs'ta İstanbul Yenikapı'da açılışı yapılan festival, renkli görüntülere sahne oldu.

Türk dünyasına özgü spor dallarının sergilendiği festivale, Orta Asya'dan Balkanlara pek çok ülkeden sporcular katılırken, Anadolu'nun dört bir yanından gelen kentlerde kültürel değerlerini, yerli ve yabancı turistlere tanıttılar.

Bu yıl ikincisi düzenlenen festivalde yerini alan Onikişubat Belediyesi de Kahramanmaraş'ın zenginliklerini ve yöresel lezzetlerini İstanbulluların ve festivale katılan yabancı turistlerin beğenisine sundu.

Bakırcılıktan ceviz oymacılığa, abacılıktan sim sırmaya, iğne oyasından tarihi Osmanlı çarıklarından yine kente özgü lezzetlere kadar pek çok ürünü kurulan Yörük çadırında sergileyen Onikişubat Belediyesi, ziyaretçilerinden de tam not aldı.

İkincisi düzenlenen festivalde yine yerlerini almaktan duyduğu memnuniyeti dile getiren Belediye Başkanı Hanefi Mahçiçek, Kahramanmaraş'ı en iyi şekilde temsil etmeye gayret gösterdiklerini söyledi. Bu festivallerin kentlere özgü değerlerin tanıtılması açısından büyük önem taşıdığını vurgulayan Mahiçek, şöyle konuştu:

"Türk milleti olarak binlerce yıllık birikimimizle çok önemli kültürel değerlere sahibiz. Bunlardan en önemlisi de tabi ki milletimize özgü etnik spor dalları. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın evladı Sayın Bilal Erdoğan'da, bu değerlerin yeniden canlanması, hem milletimiz hem de uluslararası platformda hak ettiği yeri alması için büyük çaba sarf ediyor.

Biz de geçen yıl olduğu gibi bu yıl da festivaldeki yerimizi alarak Kahramanmaraş'la ilgili kültürel anlamda değer taşıyan ne varsa buraya taşıdık. Çadırımızı ziyaret eden vatandaşlarımızın da gerçekten büyük beğenisini topladık. Gelen her ziyaretçimiz gösterilen konukseverlikle çadırımızdan mutlu ve Kahramanmaraş'ı daha yakından tanıma fırsatı bularak ayrılmış oldu. Ben, başta bize bu fırsatı veren Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın evladı ve Dünya Etno Sporları Konfederasyonu Başkanı Sayın Bilal Erdoğan, Gençlik ve Spor Bakanımız Sayın Akif Çağatay Kılıç başta olmak üzere, emeği geçen herkese teşekkür ediyorum."



Bilal Erdoğan Onikişubat çadırını ziyaret etti

Dünya Etno Sporları Konfederasyonu Başkanı Bilal Erdoğan, açılış töreninin ardından festival alanında kurulan çadırları ziyaret etti. Onikişubat Belediyesi tarafından kurulan Yörük Çadırına da konuk olan Erdoğan, sergilenen ürünler hakkında bilgi aldı. Kahramanmaraş'ın kültürel zenginliklerini büyük bir beğeni ile inceleyen Erdoğan'a ziyaretin anısına Osmanlı Arması ve kendisinin ok atarken çekilmiş fotoğrafının yer aldığı rölyef tablo hediye edildi.

15.05.2017

