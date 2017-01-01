ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
YEREL HABERLER  / AMASYA HABERLERİ
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

Öğrenciler Amasya yemeklerini tanıttı

15 Mayıs 2017 Pazartesi, 09:05
Öğrenciler Amasya yemeklerini tanıttı
Öğrenciler Amasya yemeklerini tanıttı

(Fotoğraflı)

Murat Çelik A.
AMASYA (İHA) - Amasya Yeşilırmak Ortaokulundan bir grup öğrenci ve öğretmen şehre özgü yemekleri projelerinde tanıttılar.
Kuzu incik, baklalı dolma, toyga çorbası, etli bamya, keşkek ve çöreklerden yapıp tanıtan öğretmenler Şule Taş, Erol Erkan ve öğrencileri Aleyna Kurt ile Yusuf Kahraman, yemekleri okullarında sergileyip diğer öğrencilere bilgi verdiler.
Şehzadeler şehri de olarak bilinen şehirde görev yapan şehzadelerin matbah-ı amire adlı mutfak görevlilerini de yanlarında getirdiklerini böylece saray mutfağının örneklerinin de şehre taşındığını belirten öğrencilerden Aleyna Kurt, "Zengin yemek kültürüne sahip olan şehrimizin sofralarını süsleyen birçok yemeğin yüzlerce yıl hüküm süren Türk-İslam devleti olan Osmanlı'nın mutfağından miras kaldığını gözlemledik" diye konuştu.
(MÇ-SLH-Y)

15.05.2017 09:15:05 TSI
NNNN
İLGİLİ HABERLER
Amasya'da otomobilin çarptığı çocuk hayatını kaybetti
YEREL

AMASYA'DA OTOMOBİLİN ÇARPTIĞI ÇOCUK HAYATINI KAYBETTİ
Mahmut Demir'den engellilere şölen
YEREL

MAHMUT DEMİR'DEN ENGELLİLERE ŞÖLEN
EN ÇOK OKUNANLAR
Cumhurbaşkanı Erdoğan: DEAŞ’ın hedefinde ben varım
GÜNDEM

"DEAŞ’IN HEDEFİNDE BEN VARIM"

 1
  • 2 Bakın şimdi ne halde...
  • 3 Dikkat! Asıl tehlike bugün!
  • 4 Muğla'da 24 kişinin can verdiği feci kazanın görüntüleri ortaya çıktı