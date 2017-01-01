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Öğrenciler Amasya yemeklerini tanıttı



(Fotoğraflı)



Murat Çelik A.

AMASYA (İHA) - Amasya Yeşilırmak Ortaokulundan bir grup öğrenci ve öğretmen şehre özgü yemekleri projelerinde tanıttılar.

Kuzu incik, baklalı dolma, toyga çorbası, etli bamya, keşkek ve çöreklerden yapıp tanıtan öğretmenler Şule Taş, Erol Erkan ve öğrencileri Aleyna Kurt ile Yusuf Kahraman, yemekleri okullarında sergileyip diğer öğrencilere bilgi verdiler.

Şehzadeler şehri de olarak bilinen şehirde görev yapan şehzadelerin matbah-ı amire adlı mutfak görevlilerini de yanlarında getirdiklerini böylece saray mutfağının örneklerinin de şehre taşındığını belirten öğrencilerden Aleyna Kurt, "Zengin yemek kültürüne sahip olan şehrimizin sofralarını süsleyen birçok yemeğin yüzlerce yıl hüküm süren Türk-İslam devleti olan Osmanlı'nın mutfağından miras kaldığını gözlemledik" diye konuştu.

(MÇ-SLH-Y)



15.05.2017 09:15:05 TSI

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