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Tanpınar ödülleri sahiplerini buldu

15 Mayıs 2017 Pazartesi, 09:11
Tanpınar ödülleri sahiplerini buldu
Tanpınar ödülleri sahiplerini buldu

(Fotoğraflı)

BURSA (İHA) - Osmangazi Belediyesi tarafından bu yıl 16.'sı gerçekleştirilen Ahmet Hamdi Tanpınar Edebiyat Yarışmasında dereceye girenler ödüllerini aldı. 'Sarışın Buğdayı Rüyalarımızın' başlığı ile şiir dalında düzenlenen yarışmada birinciliği, Hatay'dan Murathan Çarboğa 'Dilemma' isimli eseriyle kazandı.
Yurt içi ve yurt dışından toplam 736 eserin katıldığı yarışmanın ödül töreni, Ördekli Kültür Merkezinde gerçekleştirildi. Ödül töreninde konuşan Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, belediye olarak 16 yıldır düzenledikleri bu yarışmayla birlikte birçok değerli eseri edebiyat dünyasına kazandırdıklarını söyledi. Her yıl dereceye giren eserleri kitap haline getirdiklerini belirten Dündar, "Osmangazi Belediyesi'nin yayınlanan eserleri bir kütüphane zenginliğine ulaştı. Ahmet Hamdi Tanpınar Edebiyat Yarışması'nı sempozyum ve atölye çalışmalarıyla Tanpınar Akademi olarak daha geniş kapsamlı şekilde ele alıyoruz. Bu yıl Orhan Okay hocamız anısına gerçekleştirilen sempozyum da kitap haline getirilecek. Ayrıca bir edebiyat dergisi çıkarılacak. İnşallah Eylül ayında birbirinden kıymetli kalemlerin oluşturduğu dolu dolu bir edebiyat dergisi okuyucuları ile buluşacak. 'Tanpınar'da Zaman' dergi çalışması bu yıl ilk kez gerçekleştirildiğinden dergiye son katılım tarihi itibariyle başvurular sona ermedi. Hala yazı gelmeye devam ediyor. Elimizde ciddi oranda birbirinden kıymetli yazı var. Bu dergiyi yılda bir kez yayınlayacağımız için tüm yazarlarımızın emeklerin de boşa gitmemesi adına yayın kurulu derginin yayın tarihini Eylül olarak revize etti. İnşallah Eylül ayında birbirinden kıymetli kalemlerin oluşturduğu dolu dolu bir edebiyat dergisi okuyucuları ile buluşacak" dedi.

Azerbaycan'a örnek oldu
Yarışmaya katılımın her yıl arttığını kaydeden Başkan Dündar, "Bu yıl şiir yarışmamıza 18 farklı ülkeden eserler geldi. Bu yarışmamız, Azerbaycan'a örnek oldu. Azerbaycan'da düzenlenen Ahmet Hamdi Tanpınar Edebiyat Yarışması'nda dereceye girenler ödül olarak Türkiye'ye gelerek bizleri ziyaret ettiler. Demek ki doğru ve başarılı çalışmalar yapıyoruz ki, gönül coğrafyamızın uzandığı her yerden takip ediliyoruz. Yaptığımız çalışmaların yurt dışında da ses getirmesi bizleri mutlu ediyor. Edebiyat dünyasına yeni eserler ve isimler kazandırdığımız yarışmamız, bundan sonra da sürecek. Felsefeleri ve kalemleri ile dünyaya örnek olan birçok yazar şair ve düşünüre sahip olan bir millet olmak bizim için gurur verici. Bizlere düşen manevi mirasımızı yaşatmak, sahip çıkmak ve geleceğe taşımak" diye konuştu.
Konuşmaların ardından ödül törenine geçildi. Birinci Murathan Çarboğa, ikinci Yasin Mortaş, üçüncü Talha Kuru, mansiyon ödüllerini kazanan Nur İpek Önder Mert ve Özkan Dursun'a ödüllerini Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar ile jüri başkanı Abdullah Uçman verdi.
Ödül töreni, Cemal Reşit Rey Türk Müziği Topluluğundan Hakan Talu ve grubunun verdiği Tanpınar'ın Satır Aralarında Musiki" konseriyle sona erdi.
(MA)

15.05.2017 09:20:52 TSI
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