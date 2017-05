YEREL HABERLER / AYDIN HABERLERİ Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır. Rezzan Kiraz'ı Medine'den sonra en çok Afrodisias etkiledi

AYDIN (İHA) - Aydın'ın Karacasu ilçesinde Kaymakamlığın düzenlediği kültür sanat etkinlikleri kapsamında ilçeyi ziyaret eden astrolog Rezzan Kiraz, dünyaca ünlü Afrodisias'ı öve öve bitiremedi.

Aydın'ın Karacasu ilçesine 12 km. uzaklıktaki Afrodisias yerli ve yabancı turistlerin yanı sıra ünlü isimlerin de ilgisini çekmeyi sürdürüyor. Ünlü astrolog Rezzan Kiraz da Afrodisias'ın cazibesine kapılan isimlerden biri oldu. Heykelcilik okulu olarak bilinen ve içinde bulunan 30 bin kişilik tarihi stadyumuyla ilgi odağı olan Afrodisias'ta kazı çalışmaları da devam ediyor. Bir etkinlik sebebiyle Karacasu'ya gelen Rezzan Kiraz dördüncü kez gezdiği Afrodisias'a bir kez daha hayran kaldığını ifade etti. Medine'de hissettiği duygu yoğunluğunun bir benzerini Afrodisias'ta hissettiğini ifade eden Kiraz, Afrodisias'ta yüzyıllar öncesine gittiğini ve şimdiyi unuttuğunu kaydetti.

Bazı yerlerde zamanın ve kimliğin ortadan kalktığı bir duygu hissedildiğini bunu şimdiye kadar Medine'de ve daha sonra Afrodisias'ta yaşadığını belirten Kiraz "Her şeyi unuttuğunuz zamanlar olur. Hiçbir şeyin olmadığı bir hisse kapılırsınız. Kimsiniz, neredensiniz, zaman ne, hayat meşgalesi, stresi, derdi hiçbir şey yok. Öylece o alanın aurasının içindesinizdir. Afrodisias da öyle bir yer. Bu duyguyu bir Medine'de hissettim. Bir de burada. İşte orada yoksunuz, hiçsiniz. Dünya'da gitmediğim her kalmadı, din merkezlerini, Kudüs, Vatikan, tapınaklar, Budist tapınakları her yeri, antik kentleri gördüm. Bütün bu yerleri gezdim. Bu duyguyu iki yerde hissettim. Medine ve Afrodisias" dedi.

