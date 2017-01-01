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Bahar aylarında saman nezlesine dikkat



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AYDIN (İHA) - Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Dr. Özgür Gel, bahar aylarında çocuklarda sık görülen saman nezlesi hastalığı hakkında uyarılarda bulunup alınacak tedbirler hakkında bilgi verdi. Uzman Dr. Özgür Gel, özellikle bu mevsimde alerjisi olan çocukların tozlu ortamlardan uzak tutulmasını istedi.

Alerjinin en önemli belirtilerinin burun akıntısı, hapşırma, burun tıkanıklığı, ve genizdeki kaşıntı hissiyle kendini gösterebileceğini belirten Aydın Liva Hastanesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Dr. Özgür Gel "Bahar aylarında görülen polenlere bağlı tipine mevsimsel rinit alerjik diyoruz. Dört mevsimde görülen ev tozuna küf ve hamam böceği gibi bazı böceklere bağlı olabilir. Bunlarda pereniyal alerjik rinit diyoruz. Alerjik yatkınlığı söz konusu olduğu için birlikteliği fazladır. Alerjik rinit ve ürtiker dabaz egzama gibi alerjik hastalıklar da genelde sıkılıkla görülmektedir. Tedavi edilmemiş alerjik rinit vakaları astım açısından risk taşımaktadır" dedi.

"Tozlu alanlardan kaçınmalıyız"

Alerjik olan nezle tespit edildikten sonra çocukların öncelikle alerji duyduğu maddeden ve ortamlardan uzak tutulmasını öneren Uzman Dr. Özgür Gel, "Polenlere karşı alerjiniz var ise bahar aylarında bağ, bahçe ağaçlık alanlar ve çim alanlarından uzak durmamız gerekiyor. Bu bölgelere gidilecekse korunmak amaçlı maske takılabilir. Yine ev tozuna alerjimiz var, ise evde halı, kalın perde kullanmamız gerekiyor. Yün ve yünden oluşan eşyalar yatak, yastık ve battaniye gibi şeylerden de uzak durmamız gerekir" diyerek ebeynlerin çocukların sağlığı için gerekli tedbirleri almasını önerdi.

"İki haftadan uzun süren rahatsızlıklarda mutlaka uzman hekime gidin"

Saman nezlesi hastalığının tamamen bir tedavisinin olmadığını ve şikayetlerin arttığı dönemlerde atakları azaltmak için bazı ilaçlardan faydalanıldığını ifade eden Liva Hastanesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Dr. Özgür Gel "Alerjik nezle dünya da her beş kişiden birinde görülen bir vakadır. Bilimsel çalışmalarda bu olay kanıtlanmış durumda. Sadece kişilerin bu konuda farkındalıklarını artırılması lazım ve bu durumu özellikle nezle ve gripten biraz ayırt etmek gerekiyor. Şikayetlerimiz bir hafta sürüyorsa bunlar nezle gribe bağlı olabilir. Fakat iki haftadan uzun süren burun tıkanıklığı, burun akıntısı ve hapşırma gibi şikayetlerimiz var ise durum muhakkak uzman hekim tarafından değerlendirilmelidir" dedi.

(İK)



15.05.2017 09:37:12 TSI

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