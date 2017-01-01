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Yüksek İhtisas'a yonca kavşak



(Fotoğraflı)



BURSA (İHA) - Büyükşehir Belediyesi, Yıldırım ilçesinde trafiğin kalbi konumundaki Yüksek İhtisas Kavşağını, yonca kavşak olarak yeniden düzenlemek için düğmeye bastı. Büyükşehir Belediye Başkanı Recep Altepe, yonca kavşağın planlara işlendiğini hatırlatarak, ilk lupun Yüksek İhtisas Hastanesi bahçesine yapılacağını, kamulaştırmalar tamamlandıkça, diğer lupların da etap etap tamamlanacağını kaydetti.

Bursa'da ulaşım sorununu en aza irdirmek amacıyla raylı sistem, yeni yol ve yol genişletme, köprü ve kavşak düzenlemeleriyle yatırım bütçesinin yüzde 70'ine yakınını ulaşıma ayıran Büyükşehir Belediyesi, trafik yoğunluğunun fazla olduğu mevcut kavşaklarda da yeniden düzenlemeye gidiyor. Ankara - İzmir karayolu üzerinde bulunan, Prof. Tezok Caddesi ile Samanlı Caddesi'nin kesiştiği ve çevre yoluna bağlantının da sağlandığı Yüksek İhtisas Kavşağı'ndaki yoğunluk da yonca kavşak düzenlemesi ile ortadan kaldırılacak.

İlk lup hastane bahçesine

Büyükşehir Belediye Başkanı Recep Altepe, nüfusu 700 bine ulaşan Yıldırım'da Yüksek İhtisas Kavşağı'nın önemli bir bağlantı noktası olduğunu belirterek, burada yoğunluğun ortadan kalkması ile şehir içi trafiğin de nefes alacağını söyledi. Kent içi trafiğin rahatlatılmasına yönelik yeni yeni projeler ürettiklerini dile getiren Başkan Altepe, "Yüksek İhtisas Kavşağı aslında başlangıçta yonca kavşak olarak yapılmalıydı. Önümüzdeki yıllarda bu uygulamanın tamamlanması için burayı yonca kavşak olarak planlara işledik. Yeni proje ile 4 luptan oluşan bir yonca yapılacak. Yüksek İhtisas Hastanesi alanındaki ilk lup ile çalışmalara başlayacağız. Kamulaştırmalar tamamlandıkça diğer luplar da yapılacak. Bu proje ile kent içi ulaşım rahatlamış olacak" dedi.

(SD-



15.05.2017 09:46:05 TSI

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