YEREL HABERLER / ÇANAKKALE HABERLERİ Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır. Beyçayırlılar derneği geleneksel piknik şenliği yapıldı

Beyçayırlılar derneği geleneksel piknik şenliği yapıldı



(Fotoğraflı)



Mustafa Uçmaz

ÇANAKKALE (İHA) - Beyçayırlılar Derneği (BEY-DER) tarafından her yıl geleneksel olarak düzenlenen piknik şenliği yapıldı.

Çanakkale'nin Lapseki ilçesine bağlı olan Beyçayır köyündeki piknik alanında gerçekleşen organizasyona yüzlerce vatandaş katıldı. Çuval yarışı, kaşıkla yumurta taşıma, halat çekme gibi renkli yarışmalara ev sahipliği yapan etkinlikte kura çekimi ile hediye dağıtımı yapıldı. Bisiklet, yarış arabası ve futbol toplarının dağıtıldığı şenliğe katılan Lapseki Belediye Başkanı Eyüp Yılmaz çocuklara uçurtma dağıttı. Yılmaz ailelerin bir araya geldiği geleneksel piknik etkinliğine katılmaktan mutluluk duyduğunu ifade ederek çocukların mutluluğuna küçük bir katkı sağladıklarını söyledi. Lapseki Beyçayırlılar Derneği Başkanı Hasan Erkan " Her yıl geleneksel olarak bu tür etkinliklere ev sahipliği yapıyoruz. Ailelerin katılımıyla piknik organizasyonu karnaval havasına dönüştü. Her geçen sene katılım daha yoğun oluyor. Ben katılımlardan dolayı hemşehrilerime teşekkür ediyorum" diye konuştu.

(GD)



15.05.2017 09:54:39 TSI

NNNN