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Beyçayırlılar derneği geleneksel piknik şenliği yapıldı

15 Mayıs 2017 Pazartesi, 09:45
Beyçayırlılar derneği geleneksel piknik şenliği yapıldı
Beyçayırlılar derneği geleneksel piknik şenliği yapıldı

(Fotoğraflı)

Mustafa Uçmaz
ÇANAKKALE (İHA) - Beyçayırlılar Derneği (BEY-DER) tarafından her yıl geleneksel olarak düzenlenen piknik şenliği yapıldı.
Çanakkale'nin Lapseki ilçesine bağlı olan Beyçayır köyündeki piknik alanında gerçekleşen organizasyona yüzlerce vatandaş katıldı. Çuval yarışı, kaşıkla yumurta taşıma, halat çekme gibi renkli yarışmalara ev sahipliği yapan etkinlikte kura çekimi ile hediye dağıtımı yapıldı. Bisiklet, yarış arabası ve futbol toplarının dağıtıldığı şenliğe katılan Lapseki Belediye Başkanı Eyüp Yılmaz çocuklara uçurtma dağıttı. Yılmaz ailelerin bir araya geldiği geleneksel piknik etkinliğine katılmaktan mutluluk duyduğunu ifade ederek çocukların mutluluğuna küçük bir katkı sağladıklarını söyledi. Lapseki Beyçayırlılar Derneği Başkanı Hasan Erkan " Her yıl geleneksel olarak bu tür etkinliklere ev sahipliği yapıyoruz. Ailelerin katılımıyla piknik organizasyonu karnaval havasına dönüştü. Her geçen sene katılım daha yoğun oluyor. Ben katılımlardan dolayı hemşehrilerime teşekkür ediyorum" diye konuştu.
(GD)

15.05.2017 09:54:39 TSI
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