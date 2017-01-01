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Engelli annelerinden Başkan Çerçioğlu'na teşekkür



(Fotoğraflı)



Mehmet Barlas

AYDIN (İHA) - Aydın Büyükşehir Belediyesi Anneler Günü nedeniyle Aydın Tekstil Parkta engelli anneleri ile birlikte etkinlik düzenledi.

Etkinlikte konuşma yapan Altı Nokta Körler Derneği Başkanı Bayram Özen, "Başta Ulu Önderimiz Mustafa Kemal Atatürk'ün annesi Zübeyde Hanım, tüm şehit anneleri, engelli annelerimizin sevgilisi, "Engelli Annesi" dediğimiz Aydın Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Özlem Çerçioğlu'nun Anneler Günü'nü kutluyorum. Her zaman yanımızda olan ve desteklerini hiçbir zaman esirgemeyen Başkan Çerçioğlu'na tüm engelliler adına çok teşekkür ediyorum" şeklinde konuştu.

Engelli anneleri, günün anlam ve önemini belirten pastayı hep birlikte kestiler. Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu'nun özel günde etkinlik düzenlemesi ve kendilerini unutmaması nedeniyle Başkan Çerçioğlu'na teşekkür ettiler.

(MB-Y)



15.05.2017 09:57:49 TSI

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