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Garipçe hayrı yapıldı



(Fotoğraflı)



Gürkan Düzenli

ÇANAKKALE (İHA) - Çanakkale'nin Bayramiç İlçesine bağlı Karaibrahimler Köyü Gökçiçek mevkiinde 15 bin kişinin katılımı ile Garipçe hayrı yapıldı.

Bayramiç ilçesine bağlı Karaibrahimler Köyü Muhtarı Mehmet Sezgin, adını üç garip dededen (yatırdan) alan 'Garipçe Hayrı' için 9 bin ekmek, 2 ton buğday, 65 koyun, 10 oğlak, 6 kuzu kesilerek 109 kazan keşkek hazırlandığını, Çanakkale'nin tüm İlçe ve civar köylerden dost, arkadaş ve akrabaların davet edildiğini söyledi. Muhtar Sezgin, "Kara İbrahimler Köyümüz 70 hanelik bir köy. Köy halkı, imece usulü ve Çanakkale'de bulunan Karaibrahimler Garipçe Çiftçi cemiyetini yaşatma ve dayanışma derneğinin katkılarıyla hayra hazırlandık. Hayrımıza katılan tüm misafirlerimize teşekkür ederim" dedi.

Hayra bir hafta önceden hazırlandıklarını, odun ve tankerlerle su taşıdıklarını, akşamdan koyun ve kuzuların kesildiğini, keşkek kazanlarının kaynatılmaya başlandığını anlatan Muhtar Mehmet Sezgin, eskiden keşkek hazırlanırken buğday ve etin elle dövüldüğünü son yıllarda ise sanayide hazırlattıkları çırpıcı aletin traktörün kuyruk miline bağlanarak kazanlardaki keşkeğin dövüldüğünü söyledi. Muhtar Sezgin, "Bu yılda 9 kazan keşkeği aynı anda döven makinamızı kullandık. Çok rahat ettik. Arkeologların yüzey buluntuları tahmini değerlendirmelerine göre burası demir çağı mezarlığı. Yaklaşık iki bin-üç bin yıl önceki mezarlığın kıyısındaki üç yatırın da bulunduğu alanda hayır cemiyeti gerçekleştiriliyor" dedi. Bayramiç ilçesinin değişik cami imam hatiplerinin hayır yerinde Kuran-ı kerim ve Mevlid-i şerif okumasının ardından kılınan öğle namazını müteakip misafirlere keşkek ikramı yapıldı. 'Garipçe Hayrı'na, Çanakkale Belediye Başkanı Ülgür Gökhan ile Çanakkale merkez ve ilçelerinden yaklaşık 15 bin kişi katıldı.

(GD)



15.05.2017 09:58:25 TSI

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