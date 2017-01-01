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Asimder, Orman ve Su İşleri Müdürü Tazegün'ü ziyaret etti



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IĞDIR (İHA) - Uluslararası Asılsız Ermeni İddialarıyla Mücadele Derneği (ASİMDER) yönetim kurulu üyeleri, Iğdır Orman ve Su İşleri Müdürü Taner Tazegün'ü makamında ziyaret etti.

Asimder Genel Başkanı Göksel Gülbey, yönetim kurulu üyeleri Nazım Karadağ, Şeref Iğdır, Zafer Yılmaz, Erhan Hacıkasımoğlu, Emine Işık Edabali, Hangül Yıldız, Cansu Yıldız ve Esnaf ve Kefalet Bakkallar Odası Başkanı Atakan Demirci ile birlikte Iğdır Orman ve Su İşleri Müdürü Taner Tazegün'ü ziyaret ederek dernek hakkında bilgi verdi.

Burada konuşan Asimder Gelen Başkanı Göksel Gülbey, "Ülkemizin su politikası son dönemlerde çok önemli gelişmeler arz etmektedir. Dünya'da şimdiki savaşlar nasıl petrol ve gaz üzerine yapılıyorsa gelecekteki savaşlar da su üzerine olacaktır. Onun için devletimizin bölgemizden boşuna akıp giden su yataklarını kontrol altına alması gerekmektedir. Aras nehrine karışıp Ermenistan'ın da kullanımına bırakılan dere sularımız için baraj yapılmalı ve bölgemizin hem tarla sulamasında hem de enerji üretme konusunda faydalanılmalıdır. Kars Digor yol ayrımında ki suyumuzun gidip Aras nehriyle buluşması kontrol edilmeli. Bizler Asimder genel merkezi olarak böyle bir baraj projesine destek olmaya hazırız. Yapılmak istenen baraj projesi geçmiş yıllarda kuş cenneti projesi bahane gösterilerek engellendi. Bu konuda Ermeni lobisinin bazı dernek ve teşkilatlar eliyle milli düşünceli iyi niyetli insanlarımızı da kullanarak engellediği kanısındayız. Çünkü Aras nehrinin suyu ile Ermenistan'daki Metzamor Nükleer Santralinin tankları soğutulmaktadır. Aras suyunun az olması enerji bakımından Ermenistan'da kullanım süresi dolmuş hatta geçmiş nükleer santralin durması manasına gelir. Onun için bu barajların kurulması Ermenistan'a zarar verecektir. Bizlerin iyi niyetini kimsenin kullanmasına müsaade etmeyeceğiz. İnşallah sizinde bu göreve yeni atanmanızda hayırlı olur baraj projesine başlanır" dedi.

Iğdır Orman ve Su İşleri Müdürü Taner Tazegün ise, "Özellikle Iğdır ve uluslararası arenada derneğinizin aktif çalışmasını takip ve taktir ediyorum. Bugün ki ziyaretiniz beni çok memnun etmiştir. Hem sizleri yakınen tanımak hem de çalışmalarımızı anlatmak bakımından memnuniyet verici bir ziyarettir. Su politikamızı tabiki gözden geçirmek ve önlem almamız gerekiyor. Şehrimizde özellikle 3 ay çok kurak geçmektedir. Eğer baraj ve göletler yapılırsa bu 3 ay kurak geçen dönemlerin tedbirleri alınmış olur. Kuş cenneti projesinide uygulama döneminde ben görevliydim. Bu kuşlar bölgede baraja sıkıntı olmaz. Bizler hem Bakanlık olarak hemde müdürlük olarak sivil toplum kuruluşlarını önemsemişizdir. Valiliğimizin onayı ile yapacağımız tüm toplumsal çalışmalarda siz STK'a temsilcilerini aramızda görmekten memnuniyet duyarız" şeklinde konuştu.

Ziyaretin sonunda Asimder Genel Başkanı Göksel Gülbey, Iğdır Orman ve Su İşleri Müdürü Taner Tazegün'e Türk-Azerbaycan ve dernek logosu bulunan masa bayrakları ve bölgede Ermeni çetelerin yapmış olduğu katliamları içeren tarihi kitaplar hediye etti.

(ET-AT-Y)



15.05.2017 09:59:52 TSI

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