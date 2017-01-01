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DSİ'nin Kars'ta sulama inşaatları devam ediyor



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KARS (İHA) - Devlet Su İşleri (DSİ) Kars'a yaptığı yatırımlarla mümbit toprakları su ile buluşturmaya, vatandaşlarımıza içme ve kullanma suyu temin etmeye ve derelerdeki taşkın riskini azaltmaya devam ediyor.

Kars ekonomisi tarım, hayvancılık ve ormancılığa dayanır. İklim şartlarından dolayı Kars ilinde yapılan su yapıları çok büyük önem arz etmektedir diyen DSİ Genel Müdürü Murat Acu, "Orman ve Su İşleri Bakanımız Prof. Dr. Sayın Veysel Eroğlu'nun talimatıyla başlatılan ve büyük sulama projeleri alanları dışında kalan kırsal kesimlerde kısa sürede sulu tarıma geçilmesi ve civardaki içme kullanma suyu ihtiyaçlarının karşılanması hedeflenen "GÖLSU" projesi kapsamında Kars'ta nasibini alıyor" dedi.

DSİ Genel Müdür Acu, Kars'ta 2003 yılından bugüne kadar tamamlanan sulama tesisi ile 51.600 dekar zirai arazinin sulanmasının sağlandığını belirterek, böylece çiftçilere yıllık 12,1 milyon TL zirai gelir artışı sağladığını belirtti.

DSİ Genel Müdür Acu, "Kars ilinde devam eden Kars Barajı Sulaması İletim Hattı kapsamında toplam 20.700 metre ve 3,8 metre çapında boru ile iletim hattı inşa edilmektedir. Projede 11 500 m iletim hattı tamamlanmış olup, çalışmalar devam etmektedir. Proje ile Kars Çayı Sulaması kapsamında sulanacak olan arazilere 18,5 m3/s su iletilecektir. ''dedi.

Acu;'' Çalışmaları devam eden Kars Barajı Sulaması 1. Kısım işi kapsamında S1 ana kanal hattına ait 90.880 dekar zirai arazinin sulanması sağlanacaktır. Projenin toplulaştırma işlemlerine başlanılmış olup akabinde İnşaat işlerine başlanacaktır. Projenin tamamlanması ile 2017 yılı birim fiyatları ile dekar başına 169 TL gelir artışı ülke ekonomisine yıllık 15 419 978 TL katkı sağlanması hedeflenmektedir" diye konuştu.

DSİ Genel Müdür Acu, "Kars Arpaçay Koçköy Göleti Sulaması işi kapsamında da 16.370 dekar arazi borulu sulama şebekesi ile sulanacak olup işin inşaat ihalesi 27 Nisan 2017 tarihinde yapılmıştır. İhale süreci devam etmektedir. Projenin tamamlanması ile 2017 yılı birim fiyatları ile dekar başına 200 TL gelir artışı ülke ekonomisine yıllık 3 274 000 TL katkı sağlanması hedeflenmektedir" şeklinde konuştu.

DSİ Genel Müdürü Murat Acu, bu projenin yapılmasında en büyük destekçilerinin Orman ve Su İşleri Bakanı Prof. Dr. Veysel Eroğlu olduğunu sözlerine ekledi.

(IÇ-AT-Y)



15.05.2017 10:00:09 TSI

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