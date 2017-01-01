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Liv Suit'te annelere özel etkinlik

15 Mayıs 2017 Pazartesi, 09:52
Liv Suit'te annelere özel etkinlik
Liv Suit'te annelere özel etkinlik

(Fotoğraflı)

DİYARBAKIR (İHA) - Diyarbakır'da annelere özel etkinlik düzenlendi. Liv Suit Hotel yönetimi tarafından organize edilen müzikli eğlence programında, anneler doyasıya eğlendi.
Diyarbakır'da gözde oteller arasında yer alan Liv Suit Hotel, Anneler Günü'nde annelere özel bir etkinlik gerçekleştirdi. Eyvan Grubunun seslendirdiği türküler eşliğinde halaylar çeken anneler, doyasıya eğlendikleri bir gece yaşadı. Otel yönetimi tarafından organize edilen ve ücretsiz olan program bir ilk olma özelliğini taşıyor. Etkinliğin bir başlangıç olduğunu ve özel günlerde böyle etkinlikleri devam ettireceklerini kaydeden Genel Müdür Ferman Zaman, etkinliği tüm giderlerinin yönetim tarafından karşılandığını ve bunun bir ilk olduğunu vurguladı. Zaman, "14 Mayıs Anneler Gününde, bu özel günde annelerimizi ve kadınlarımızı unutmadığımızı göstermek istedik. Amacımız annelerimize özel bir gece yaşatmaktı. Tüm masrafları tarafımdan karşılanacak. Bu yönüyle bir ilktir. Bu etkinlik bir başlangıç oldu. Yine özel gün ve gecelerde buna benzer etkinliklere devam edeceğiz" dedi.
(EEI-MP-Y)

15.05.2017 10:01:09 TSI
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