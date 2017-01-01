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4. Uluslararası Yamaç Paraşütü ve Bisiklet Yarışı Festivali

15 Mayıs 2017 Pazartesi, 09:52
4. Uluslararası Yamaç Paraşütü ve Bisiklet Yarışı Festivali
4. Uluslararası Yamaç Paraşütü ve Bisiklet Yarışı Festivali

(Fotoğraflı)

Yunus Özhanlı
ELAZIĞ (İHA) -4. Uluslararası Yamaç Paraşütü ve Bisiklet Yarışı Festivali kapsamında sanatçı Koray Avcı, Sivrice'de sevenleri ile buluştu.
Genç Elazığlılar Derneği (GELDER) tarafından organize edilen 4. Geleneksel Uluslararası Yamaç Paraşütü ve Bisiklet Yarışı Festivali'ne Sanatçı Koray Avcı Hazar Gölü kenarında konser verdi. Yaklaşık 1,5 saat süren konsere binlerce kişi katıldı. Sanatçı Avcı, kendi bestelerinin yanı sıra halk müziği, pop müzik ve özgün müzik türlerinde eserler seslendirerek katılanlara zaman zaman hüzünlü zaman zaman eğlenceli vakitler yaşattı.
(YÖ-HİV-Y)

15.05.2017 10:01:40 TSI
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