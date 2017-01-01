Bebeklerde dişler için 6 maddeye dikkat
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ERZURUM (İHA) - Diş Hekimi Zafer Kazak, bebekler de dişler için uyarılarda bulundu.
Medicadent Klinikleri Kurucusu Ve Global Diş Hekimleri Derneği Başkanı Diş Hekimi Zafer Kazak, "İlk diş hekimi muayenesinin ilk süt dişi çıktıktan sonra (genellikle 6 ay - 1 yaş arasında) yapılması önerilmektedir" dedi.
İlk dişin sürmesiyle gerçekleştirilen muayenede 6 maddeye dikkat edilmesi gerektiğini kaydeden Kazak, bu maddeleri şöyle sıraladı:
"Bebeğinizin ağız ve diş temizliğinin hangi fırça ve macun ile nasıl yapılacağı
Anneden bebeğe bakteri geçişinin engellenmesi
Biberon ve emzik kullanımının sınırları
Dudak ve parmak emme gibi zararlı alışkanlıklar
Çocuğun ağız ve diş gelişiminin anlatılması, hangi aralıklarla diş hekimi ziyaretinin gerekliliği
Diş çürüklerinin oluşmaması için yapılabilecek beslenme ve koruyucu uygulamalar konusunda anne ve baba bilgilendirilmektedir."
(ÖB-ÖB-Y)
15.05.2017 10:03:01 TSI
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