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Jandarmadan anlamlı ziyaret

15 Mayıs 2017 Pazartesi, 09:53
Jandarmadan anlamlı ziyaret
Jandarmadan anlamlı ziyaret

(Fotoğraflı)

Gürkan Düzenli
ÇANAKKALE (İHA) - Çanakkale İl Jandarma Komutanlığı ekipleri Anneler Günü dolayısıyla çeşitli ziyaretler gerçekleştirdi.
İl Jandarma Komutanı Jandarma Kıdemli Albay Necmi İnce'nin de katıldığı etkinlik kapsamında, ilk olarak Şehit Aileleri Yardımlaşma ve Dayanışma Derneğini ziyaret etti. Burada, şehit annelerinin Anneler Gününü kutlayan jandarma komutanlığı personeli daha sonra huzurevi ve yaşlı rehabilitasyon merkezine geçip merkezde bulunan yaşlılarla sohbet edip kendileriyle görüştü. Yaşlıların anneler gününü kutlayan ekipler, Çanakkale Devlet Hastanesini ziyaret edip burada tedavileri süren annelere çiçek takdiminde bulundu.
(GD)

15.05.2017 10:03:06 TSI
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