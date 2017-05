YEREL HABERLER / AYDIN HABERLERİ Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır. Başkan Akın'ın Engelliler Haftası mesajı

AYDIN (İHA) - Germencik Belediye Başkanı Ümmet Akın her yıl 10-16 Mayıs tarihleri arasında gerçekleşen Engelliler Haftası kapsamında açıklama yaparak, engellilerin haftasını kutladı.

Başkan Akın, "Engelli kardeşlerimizin hayatlarını kolaylaştırmak, toplumla bütünleşmelerini ve geleceğe umutla bakabilmelerini sağlamak, onları toplumsal hayatta etkin ve verimli kılmak adına dayanışma ve yardımlaşma duygularımızın güçlenmesine vesile olan "Engelliler Haftası", her yıl 10-16 Mayıs tarihlerinde çeşitli faaliyetlerle kutlanmaktadır.

Toplumda her ferdin olduğu gibi engelli fertlerin de doğuştan gelen temel hak ve hürriyetlerden en iyi şekilde yararlanmalarının temini, şartlarının en üst seviyeye yükseltilmesi ve sosyal hayata dâhil edilmeleri; insana ve topluma karşı olan sorumluluğumuzun bir gereğidir. Onların hayatın tüm alanlarında varlık göstermelerine yardımcı olma hususunda şahsıma, Belediyemize ve tek tek her bireye önemli görevler düşmektedir. Bu düşünce ile, engelli vatandaşlarımızın huzur ve refahı için değişen şartlar ve ihtiyaçlar dikkate alınarak bir gayret sarf edilmesi gerekmektedir. Engelliler Haftasının toplumdaki hassasiyetin artmasına vesile olmasını temenni ederek tüm engelli kardeşlerimi ve ailelerini sevgiyle selamlıyor, onlara sağlıklı ve mutlu bir ömür diliyorum" dedi.

