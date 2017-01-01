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Vali eşinden şehit ailelerine ziyaret



(Fotoğraflı)



Feyzullah Taş

HAKKARİ (İHA) - Hakkari Valisi Cüneyit Orhan Toprak'ın eşi Dr. Funda Toprak, 14 Mayıs Anneler Günü nedeniyle şehit annelerini evlerinde ziyaret ederek günlerini kutladı.

Funda Toprak, Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürü Mehmet Akif Bildirici ile birlikte ilk olarak Gazi Mahallesi'nde ikamet eden şehit eşi ve annesi olan 65 yaşındaki Sultan Kaya'yı ziyaret etti. Toprak, 1993 yılında Yüksekova ilçesine bağlı Bağdaş köyünde bölücü terör örgütü ile çıkan çatışmada korucu olan eşi Abdulkerim Kaya ile 2009 yılında oğlu Sadullah Kaya'yı şehit veren Sultan Kaya ile bir süre sohbet ederek Anneler Günü'nü kutladı.

Daha sonra 1997 yılında merkeze bağlı Merzan Mahallesi'nde bölücü terör örgütü mensuplarıyla çıkan çatışmada şehit olan korucu Nusret Çiftçi'nin eşi Gülizar Çiftçi'yi evinde ziyaret ederek gününü kutlayan Toprak, ardından 5 Şubat 2016 tarihinde Diyarbakır'ın Sur ilçesinde yürütülen operasyonda güvenlik güçleri ile bölücü terör örgütü mensupları arasında çıkan çatışmada şehit olan Hakkârili Jandarma Teğmen Abdulselam Özatak'ın Durankaya beldesinde bulunan ailesini ziyaret etti.

Jandarma Teğmen Abdulselam Özatak'ın annesi Zübeyde Özatak'ın Anneler Günü'nü kutlayarak bir süre sohbet eden Toprak, evlerinde ziyaret ettiği şehit annelerine çiçek vererek; Türk bayrağı, Kur'an-ı Kerim ve çeşitli hediyeler takdim etti. Toprak, sorun ve taleplerini dinlediği şehit ailelerine imkânlar nispetinde yardımcı olacaklarını söyledi.

(FT-MSA-Y)



15.05.2017 10:09:59 TSI

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