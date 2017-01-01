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Acıgöl'de trap atış yarışması yapıldı

- Trap atış yarışmasına 2 bin kişi katıldı



(Fotoğraflı)



İsa Saatçioğlu

NEVŞEHİR (İHA) - Acıgöl Belediyesi ve Acıgöl Avcılar Kulübü tarafından bu yıl beşincisi düzenlenen ve Acıgöl Krater Gölü'ne kurulan platformda yapılan trap atışlarına farklı illerden yaklaşık 2 bin kişi katıldı.

Acıgöl ilçesinde düzenlenen trap atışlarına hareketli makine, sağ sol arkası, tek kurşun tek hedef, tek kurşun şişe ve grup yarışmaları olmak üzere beş ayrı kategoride yarıştı. Yarışmaya AK Parti Nevşehir Milletvekili Av. Ebubekir Gizligider, Nevşehir İl Genel Meclisi Başkanı Süleyman Özgün, Acıgöl Kaymakamı Mehmet Erdem Akbulut, Acıgöl Belediye Başkanı Ercan Ertaş, Tatlarin Belediye Başkanı Ferhat Adıyaman, Karapınar Belediye Başkanı Mustafa Tiftik, AK Parti Acıgöl İlçe başkanı Ramazan Gül, Daire amirleri ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Yarışmada birinci olanlara tüfek, ikinci olanlara çeyrek altın ve bir koli fişek, üçüncü olarak ise bir koli fişek hediye edildi.

(COŞ-AÖ-Y)



15.05.2017 10:10:19 TSI

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