ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
YEREL HABERLER  / ANTALYA HABERLERİ
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

Alanya Belediyesi Toplu Açılış ve Temel Atma Töreni ertelendi

15 Mayıs 2017 Pazartesi, 10:01
Alanya Belediyesi Toplu Açılış ve Temel Atma Töreni ertelendi
Alanya Belediyesi Toplu Açılış ve Temel Atma Töreni ertelendi

(Fotoğraflı)

ANTALYA (İHA) - Alanya Belediyesi'nin 3 yıllık hizmetlerinin Açılış ve Temel Atma Töreni MHP Lideri Devlet Bahçeli'nin katılacağı ileri bir tarihe ertelendi.
17 Mayıs Çarşamba Günü Alanya Belediyesi'nin düzenleyeceği Toplu Açılış ve Temel Atma Törenine katılacak olan Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli, HSYK Seçimleri ve Uyum Yasaları ile ilgili yoğun ve önemli programlara katılım gereğinden dolayı Alanya'ya gelişini ileriki bir tarihe erteledi. Genel Başkan Bahçeli, 17 Mayıs Çarşamba Günü saat 12.30'da Belediye Binası arkasında yapılacak Toplu Açılış ve Temel Atma Töreni'nin ise katılım sağlayacağı ileri bir tarihe ertelendiğini üzülerek Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel'e iletti.
Konu ile ilgili bir açıklama yapan Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, "Genel Başkanımız Sayın Devlet Bahçeli daha önce belirlenen 17 Mayıs Çarşamba günü yapacağımız toplu açılış ve temel atma törenimize katılamayacağını üzülerek bildirmiştir. Ülke gündemi ve TBMM çalışmaları herşeyin üstündedir. Bu nedenle açılış ve temel atma törenimizi Sayın Genel Başkanımızın katılacağı bir tarihe erteledik. Genel Başkanımız en yakın sürede Alanya'da olacağını ve Alanya halkı ile buluşacağını belirtti. Genel Başkanımızın geliş tarihi belli olur olmaz kamuoyu ile paylaşacağız" dedi.
(SÇ-SÇ-Y)

15.05.2017 10:10:33 TSI
NNNN
İLGİLİ HABERLER
&quot;Gençler Kadetler Okçuluk&quot; yarışması sona erdi
YEREL

"GENÇLER KADETLER OKÇULUK" YARIŞMASI SONA ERDİ
Maçın ardından
YEREL

MAÇIN ARDINDAN
Futbol: Spor Toto 3. Lig play-off
YEREL

FUTBOL: SPOR TOTO 3. LİG PLAY-OFF

Antalya'da dağ bisikleti heyecanı
YEREL

ANTALYA'DA DAĞ BİSİKLETİ HEYECANI
Antalya'da minibüsle motosiklet çarpıştı: 1 ölü
YEREL

ANTALYA'DA MİNİBÜSLE MOTOSİKLET ÇARPIŞTI: 1 ÖLÜ
Futbol: Spor Toto Süper Lig
YEREL

FUTBOL: SPOR TOTO SÜPER LİG

Antalya'da &quot;renkli&quot; festival
YEREL

ANTALYA'DA "RENKLİ" FESTİVAL
Rhodiapolis de piyano eşliğinde çoksesli koro
YEREL

RHODİAPOLİS DE PİYANO EŞLİĞİNDE ÇOKSESLİ KORO
Antalya ve Muğla'da sıcak hava
YEREL

ANTALYA VE MUĞLA'DA SICAK HAVA
Antalya'da aquatlon heyecanı başladı
YEREL

ANTALYA'DA AQUATLON HEYECANI BAŞLADI
Büyükşehir'den 'Anneler Konuşuyor' etkinliği
YEREL

BÜYÜKŞEHİR'DEN 'ANNELER KONUŞUYOR' ETKİNLİĞİ
Ebru Türel, engelli STK temsilcileri ile buluştu
YEREL

EBRU TÜREL, ENGELLİ STK TEMSİLCİLERİ İLE BULUŞTU
Paşa'nın gençlerinde hedef Manisa'daki final
YEREL

PAŞA'NIN GENÇLERİNDE HEDEF MANİSA'DAKİ FİNAL
Muratpaşa Belediyesi'nden lise gençliği için anlamlı ortaklık
YEREL

MURATPAŞA BELEDİYESİ'NDEN LİSE GENÇLİĞİ İÇİN ANLAMLI ORTAKLIK
Kepez'e modern mahalleler
YEREL

KEPEZ'E MODERN MAHALLELER
Kepez'e 8 yılda 80 okul
YEREL

KEPEZ'E 8 YILDA 80 OKUL
EN ÇOK OKUNANLAR
Bugün etkileri daha büyük olabilir
İŞ-YAŞAM

DİKKAT! ASIL TEHLİKE BUGÜN!

 1
  • 2 'Şeytan' filminin başrol oyuncusuydu, işte son hali...
  • 3 Bakın şimdi ne halde...
  • 4 "Tek isteğim Türk bayrağına karşı..."