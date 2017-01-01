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Alanya Belediyesi Toplu Açılış ve Temel Atma Töreni ertelendi



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ANTALYA (İHA) - Alanya Belediyesi'nin 3 yıllık hizmetlerinin Açılış ve Temel Atma Töreni MHP Lideri Devlet Bahçeli'nin katılacağı ileri bir tarihe ertelendi.

17 Mayıs Çarşamba Günü Alanya Belediyesi'nin düzenleyeceği Toplu Açılış ve Temel Atma Törenine katılacak olan Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli, HSYK Seçimleri ve Uyum Yasaları ile ilgili yoğun ve önemli programlara katılım gereğinden dolayı Alanya'ya gelişini ileriki bir tarihe erteledi. Genel Başkan Bahçeli, 17 Mayıs Çarşamba Günü saat 12.30'da Belediye Binası arkasında yapılacak Toplu Açılış ve Temel Atma Töreni'nin ise katılım sağlayacağı ileri bir tarihe ertelendiğini üzülerek Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel'e iletti.

Konu ile ilgili bir açıklama yapan Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, "Genel Başkanımız Sayın Devlet Bahçeli daha önce belirlenen 17 Mayıs Çarşamba günü yapacağımız toplu açılış ve temel atma törenimize katılamayacağını üzülerek bildirmiştir. Ülke gündemi ve TBMM çalışmaları herşeyin üstündedir. Bu nedenle açılış ve temel atma törenimizi Sayın Genel Başkanımızın katılacağı bir tarihe erteledik. Genel Başkanımız en yakın sürede Alanya'da olacağını ve Alanya halkı ile buluşacağını belirtti. Genel Başkanımızın geliş tarihi belli olur olmaz kamuoyu ile paylaşacağız" dedi.

(SÇ-SÇ-Y)



15.05.2017 10:10:33 TSI

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