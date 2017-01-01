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Etili köyünde halk oyunları gecesi

15 Mayıs 2017 Pazartesi, 10:02
Etili köyünde halk oyunları gecesi
Etili köyünde halk oyunları gecesi

(Fotoğraflı)

Güven Şahin
ÇANAKKALE (İHA) - Çanakkale'nin Çan ilçesine bağlı Etili köyü Ortaokulu bahçesinde Etili Seramik Fabrikasınca düzenlenen halk oyunları gecesinde gösteride bulunan ekipler izleyenleri büyüledi.
Çan ilçesine bağlı Etili köyünde düzenlenen geçede sahne alan Etili Seramik, Kale Seramik, Şehit Engin Eker ilköğretim okulu kaşık ekibi, Çan Halk Eğitim Ekibi ,Tepeköy Halk Oyunlar ekibi, Sevim Bodur Sağlık Meslek Lisesi, Kocayayla Efeleri, Çanakkale Halk Eğitimi Merkezi Barış Kadınları Topluluğu, Çanakkale Harmadalı Spor Klubü efeleri katıldılar. Geceye katılan topluklara ödüllerini, Çan Garnizon Komutanı Yüzbaşı Mete Çengiz Yavuz, Etili köy muhtarı Ersin Güven, Çan Şoförler ve Otomobilciler Odası Başkanı Cemali Ergin, Çan Ziraat Odası Başkanı Hasan Şahin, Çan Taşıyıcılar Kooperatife Başkanı Hayati Beceren, Etili Seramik fabrikası Müdürü Selçuk Tülek ve Etili Seramik Fabrikası kurucuları İsmail Tülek ve Sedat Ergin verdiler.
(GD)

15.05.2017 10:12:42 TSI
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