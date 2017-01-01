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Hisarcık'ta tek kurşun atış yarışması

15 Mayıs 2017 Pazartesi, 10:04
Hisarcık'ta tek kurşun atış yarışması
Hisarcık'ta tek kurşun atış yarışması

(Fotoğraflı)

Mustafa Akçay
KÜTAHYA (İHA) - Kütahya'nın Hisarcık ilçesinde Gençlik Hizmetleri ve Spor İlçe Müdürlüğü Gençlik Haftası Kutlama Programı çevresinde Hisarcık Merkez Avcılık ve Atıcılık İhtisas Kulübü ile ortaklaşa Tek Kurşun Atış Yarışması düzenledi.
Açık hava atış poligonunda yapılan Tek Kurşun Atış Yarışmasına 44 kişi katıldı. Yarışma sonunda Yusuf Dinç birinci, Mustafa Özkan ikinci, Hüseyin Yiğit ise üçüncü oldu. Dereceye girenlere kupa ve madalyaları19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı törenlerinde verilecek.(MA-EFE)

15.05.2017 10:13:35 TSI
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