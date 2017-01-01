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Başkale'de 3 ton kaçak çay ele geçirildi



(Fotoğraflı)



Engin Ertürk

VAN (İHA) - Van'ın Başkale ilçesinde bir kamyonette yapılan aramada 3 ton 100 kilogram kaçak çay ile 300 paket kaçak sigara ele geçirildi.

Alınan bilgilere göre, Çamlık Jandarma Komutanlığı ekipleri, şüphe üzerine 65 LC 686 plakalı kamyoneti durdurdu. Araçta yapılan aramada, 3 ton 100 kilogram kaçak İran menşeli bandrolsüz ve faturasız çay ile 300 paket kaçak sigara ele geçirildi. Olayla ilgili araç sürücü gözaltına alınırken, soruşturmanın devam ettiği belirtildi.

(EE-MSA-Y)



15.05.2017 10:14:10 TSI

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