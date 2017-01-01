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Büyükşehir Belediyesi personeline sivil savunma eğitimi



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SAMSUN (İHA) - Samsun Büyükşehir Belediyesi ve SASKİ Genel Müdürlüğü personeline sivil savunma uzmanları ve itfaiye eğitmeni tarafından hizmet içi eğitim semineri verildi.

Büyükşehir Belediyesi ve SASKİ Genel Müdürlüğü personeline, Derebahçe'de bulunan Makine İkmal ve Bakım Onarım Daire Başkanlığı Şantiyesinde, Sivil Savunma Uzmanları Gülsen Ünal ile Beşir Duru ve Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığından eğitmen Cahit Ak tarafından hizmet içi eğitim semineri verildi.

Afetlerde meydana gelen can ve mal kayıplarının azaltılması ve yaşam kalitesinin yükseltilmesi için afet bilinci kültürünün oluşmasının gerekli olduğunu belirten Sivil Savunma Uzmanı Gülsen Ünal, "Afet bilinci kültürü, tehlike ve risklerin farkında olmayı, gerekli tedbirleri alarak yaşamayı, sorumluluk almayı gerektirmektedir. Toplumsal güç birliği oluşturarak sorunun değil, çözümün bir parçası olmayı ve çevreye karşı duyarlı olmayı gerektirir" dedi.

Sivil savunma konusunun çok geniş kapsamlı olduğunu ve burada yangın konusuna değinmek gerektiğine dikkat çeken Gülsen Ünal, "Yangın; yararlanmak amacı ile yakılan ateşin dışında, denetlenemeyen zararlı hale gelebilen yanma olayıdır. Yanma, maddenin ısı ve oksijenle birleşmesi sonucu oluşan kimyasal bir olaydır. Yanma olayının oluşabilmesi için yanıcı madde (katı, sıvı ve gaz), ısı ve oksijenin olması gerekmektedir. Bu olaya yangın üçgeni denir. Bunlardan birini ortamdan uzaklaştırırsak yanma olayı olmaz. Yangının çıkma nedenleri; koruma önlemlerinin alınmaması, bilgisizlik, ihmal ve dikkatsizlik, kazalar, sıçrama sabotaj, doğa olaylarını sayabiliriz. Bir yangın durumunda en önemli hususlardan biri, kişilerin panikle rastgele koşuşturmaları ve ne yapacaklarını bilmemeleridir. Daha önceden belirli planlar yoksa ve kim ne yapacağını bilmiyorsa söndürmede başarılı olunmaz. Bu gibi durumlarda karar verme süreci çok kısa olmalıdır. Zamanında doğru karar verenler hayata tutunabilir, bazıları ise kararlarının gecikmesinin bedelini canlarıyla öderler" diye konuştu.

Söndürme ekibinin görevinin, başlangıç yangınlarında itfaiye gelene kadar olduğunu kaydeden Ünal şunları söyledi: "Yangın yerinin çevresinde gereken tertibatı alır, söndürme ekibinde görevli personel, yangında hangi tip söndürme cihazı kullanacağını bilmeli, yangına derhal müdahale ederek yangının genişlemesine mani olmaktır. Aslında tüm personelin başlangıç yangınlarına söndürme tüpü ile müdahale etmeyi öğrenmeleri gerekir. Söndürme tüpleri, kolayca ulaşılabilecek bir yerde tutulmalıdır. Yeri herkes tarafından bilinmelidir, duvara sıkıca sabitlenmelidir. Her yıl ilgili firma tarafından bakımı yapılmalıdır. Bir kez kullanıldıktan sonra mutlaka tekrar doldurulmalıdır."

Kurtarma da birinci önceliğin insan olduğunu vurgulayan Sivil Savunma Uzmanı Beşir Duru, "Öncelikle canlıların kurtarılması için çalışır. Daha sonra evrak, dosya ve eşyayı binanın henüz yanma tehlikesi olmayan kısımlarına taşır. Yangın sırasında korunması ve kurtarılması gereken evrak ve eşyaların üzerinde yangında ilk kurtarılacak işareti konur. (Yuvarlak içinde Y harfi) kurtarma esnasında giysinizin tutuştuğunu görürseniz dur-yat-yuvarlan, prensibini uygulayın. Kurtarma ekibince kurtarılan, evrak dosya ve eşyayı, güvenlik güçleri veya bina yetkililerinin göstereceği bir yerde muhafaza altına alır ve yangın söndürüldükten sonra eşya ve evrakı ilgililerine teslim eder. Yangın nedeni ile çıkan kargaşayı yatıştırır. Yangın nedeni ile yaralanan veya hastalanan kişilere ilk yardım sertifikası varsa ilk yardım yapar, yaralananları en yakın sağlık kuruluşlarına ulaştırır" dedi.

Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığından eğitmen Cahit Ak, katılımcılara yangına nasıl müdahale edileceğini ve yangın tüpünün kullanılması hakkında bilgiler verdi.

Hizmet içi eğitim seminerine Büyükşehir Belediyesi Makine İkmal ve Bakım Onarım Dairesi Başkanı Mehmet Ekmekçi, Başkan Yardımcısı Ali Yıldız, belediye çalışanları ile SASKİ Genel Müdürlüğü personeli katıldı.

Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Coşkun Öncel ise hizmet içi eğitim seminerinin belediye ve SASKİ Genel Müdürlüğü personeli açısından faydalı geçtiğini ve amacına ulaştığını, bu tür seminerlerin belirli zamanlarda yapılacağını açıkladı.

(SAM-SLH-Y)



15.05.2017 10:15:34 TSI

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