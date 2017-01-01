"Şimal Esintisi" beğenildi
(Fotoğraflı)
Ahmet Altay
ORDU (İHA) - Ordu'nun Fatsa ilçesinde Halk eğitim Merkezi Türk Halk Oyunları Topluluğunun hazırladığı "Şimal Esintisi" adlı gösteri Fatsa 75. Yıl Kapalı Spor Salonunda yapıldı.
Halk oyunları ekibi birbirinden farklı yörelerin oyunlarını sergilerken, izleyiciler de onlara alkışlarla tempo tutarak eşlik ettiler. Şimal Esintisi folklor gösterisini Fatsa Kaymakamı Mehmet Yapıcı başta olmak üzere İlçe Milli Eğitim Müdürü Saygın Atinkaya, Fatsa İlçe Gençlik Hizmetleri ve Spor Müdürü Halil Bekyürek, Fatsa Halk Eğitim Merkezi Müdürü Barış Semih Yazıcı ve çok sayıda davetli izledi.
(AA-SLH-Y)
15.05.2017 10:18:59 TSI
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