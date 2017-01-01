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Mersin'de 306 bin adet endüstriyel fidan toprakla buluştu



(Fotoğraflı)



MERSİN (İHA) - Orman ve Su İşleri Bakanlığı Orman Genel Müdürlüğü (OGM), Mersin'de 306 bin adet endüstriyel fidanı toprakla buluşturdu. Fidanlar ile hem orman varlığı korunacak hem de sanayinin ihtiyaçları karşılanacak.

Mersin'in Kuzucu ve Doruklu mevkilerinde bin 790 dekarlık sahada yapılan ot alma, çapa ve teras onarımı çalışmalarının ardından 306 bin adet kızılçam fidanı dikildi. Orman ve Su İşleri Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, endüstriyel amaçlı yapılan dikimlere orman köylüsünün de katıldığı ve istihdam sağlanarak, yöre insanına ek gelir kapısı oluşturulduğu belirtildi.

Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu, çalışmaları yakından takip ettiğini ifade ederek, "Sanayideki odun ihtiyacını karşılayarak, milli gelire ek katkı yapıyoruz ve bunu yaparken asli orman varlıklarımızın korunmasını temin ediyoruz. Bu faydaların yanı sıra istihdam ve yatırım olanaklarıyla vatandaşlarımıza yeni gelir kapıları da açıyoruz. Bakanlığımızın politikaları çerçevesinde böylece kırsal kalkınma lokomotifine bir halka daha ekledik" dedi.

(KYM-Y)



15.05.2017 10:20:23 TSI

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